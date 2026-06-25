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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, despre imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu:”Am fost să mănânc. Întreaga echipă de securitate a fost cu mine”
FOTO: Captură Facebook
Publicat25 iun. 2026, 20:04
Actualizat25 iun. 2026, 20:16
Președintele României, Nicușor Dan, a venit joi cu o serie clarificări cu privire la imaginile apărute în presă de la o terasă din Bruxelles, unde a fost surprins alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Șeful statului a explicat că se afla la masă împreună cu întreaga echipă de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția demnitarilor.
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