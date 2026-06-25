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Politica· 1 min citire
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg: ”Este o acțiune de reciprocitate”
FOTO: Arhivă
Președintele Nicușor Dan a reacționat joi, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg, subliniind că ”este o acțiune de reciprocitate”, iar România nu va răspunde prin noi măsuri .
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