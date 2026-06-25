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Politica· 1 min citire

Reacția lui Nicușor Dan, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg: ”Este o acțiune de reciprocitate”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 20:29

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg, subliniind că ”este o acțiune de reciprocitate”, iar România nu va răspunde prin noi măsuri .

”Este o acțiune de reciprocitate”

Șeful statului a amintit că Bucureștiul a reacționat deja după incidentul cu drona căzută în municipiul Galați, în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți.

„Vă aduc aminte, imediat după ce a fost drona de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul, ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut”, a declarat Nicușor Dan.

”Nu va exista din partea României un răspuns”

Mai mult, liderul de la Cotroceni a subliniat că decizia Moscovei reprezintă un gest de reciprocitate diplomatică.

„Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna, nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a mai spus președintele României.

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