Reacția lui Nicușor Dan, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg: ”Este o acțiune de reciprocitate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 20:29

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg, subliniind că ”este o acțiune de reciprocitate”, iar România nu va răspunde prin noi măsuri .

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