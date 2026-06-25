Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, atac dur la adresa USR: ”Dacă nu vor să fie parte a soluției, se poate și fără ei”
FOTO: Arhivă
Publicat25 iun. 2026, 22:54
Actualizat25 iun. 2026, 23:11
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi seară un atac dur la adresa USR, pe care l-a acuzat că blochează negocierile pentru nominalizarea unui premier care să formeze viitorul Guvern.
Citește și
- 23:02Mohammad Murad, lecție de management pentru partidele politice: „În AUR sunt peste 40 de oameni din business. În USR și PNL sunt doar 5-6”
- 23:00Negocierile secrete din AUR: George Simion, acuzat că a tratat „pe sub masă” cu Bogdan Ivan și Veștea prin intermediari din Cluj
- 20:29Reacția lui Nicușor Dan, după ce Rusia l-a declarat persona non grata pe consulul român de la Sankt Petersburg: ”Este o acțiune de reciprocitate”
- 20:04Nicușor Dan, despre imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu:”Am fost să mănânc. Întreaga echipă de securitate a fost cu mine”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News