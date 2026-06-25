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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, atac dur la adresa USR: ”Dacă nu vor să fie parte a soluției, se poate și fără ei”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 22:54
Actualizat25 iun. 2026, 23:11

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi seară un atac dur la adresa USR, pe care l-a acuzat că blochează negocierile pentru nominalizarea unui premier care să formeze viitorul Guvern.

”Se fac primii paşi pentru un nou Guvern”

”Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook, după întâlnirea de la Vila Lac cu liderii fostei coaliți.

Președintele PSD a subliniat că ”nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile”.

”S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj”

Mai mult, Sorin Grindeanu a menționat că s-a ajuns la deblocarea crizei politice printr-un nou blocaj, iar vinovat este USR.

”Blochează toată țara de "dragul românilor" şi se "sacrifică" zilnic rămânând pe poziții.

Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR.

Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei”, a conchis Sorin Grindeanu.

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