Sorin Grindeanu, atac dur la adresa USR: ”Dacă nu vor să fie parte a soluției, se poate și fără ei”

Publicat 25 iun. 2026, 22:54 Actualizat 25 iun. 2026, 23:11

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi seară un atac dur la adresa USR, pe care l-a acuzat că blochează negocierile pentru nominalizarea unui premier care să formeze viitorul Guvern.

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