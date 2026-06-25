Mohammad Murad, lecție de management pentru partidele politice: „În AUR sunt peste 40 de oameni din business. În USR și PNL sunt doar 5-6”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 23:02

Întrebat despre modul în care AUR ar putea să treacă de la statutul de partid de opoziție la cel de formațiune responsabilă, capabilă să ajute la depășirea crizelor naționale, Mohammad Murad a explicat că partidul dispune de o resursă umană unică în Parlamentul României: experiența solidă în mediul privat. Acesta a făcut o comparație directă cu celelalte formațiuni, susținând că AUR deține o superioritate numerică zdrobitoare în ceea ce privește specialiștii proveniți din economie.

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