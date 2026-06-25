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Mohammad Murad, lecție de management pentru partidele politice: „În AUR sunt peste 40 de oameni din business. În USR și PNL sunt doar 5-6”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 23:02

Întrebat despre modul în care AUR ar putea să treacă de la statutul de partid de opoziție la cel de formațiune responsabilă, capabilă să ajute la depășirea crizelor naționale, Mohammad Murad a explicat că partidul dispune de o resursă umană unică în Parlamentul României: experiența solidă în mediul privat. Acesta a făcut o comparație directă cu celelalte formațiuni, susținând că AUR deține o superioritate numerică zdrobitoare în ceea ce privește specialiștii proveniți din economie.

„Sunt foarte mulți colegi care provin din mediul de afaceri. Vă spun că, astăzi când vorbim, în USR sunt doar 5-6 persoane care provin din mediul de afaceri, în PNL la fel, iar în AUR sunt peste 40 de persoane. Și lucrul acesta se simte și se vede: sunt oameni care au realizat ceva în viața lor”, a declarat Murad.

Acesta a subliniat că obiectivul său în partid a fost mereu transformarea AUR într-o forță matură, capabilă să pună proiecte concrete pe masa negocierilor, dând ca exemplu propria inițiativă legislativă privind repartizarea profitului, care a fost însă atacată de președinte la Curtea Constituțională.

În finalul intervenției sale, Murad a folosit o celebră butadă din politica românească pentru a taxa lipsa de competență a multor politicieni de carieră care blochează dezvoltarea țării: „Așa cum spunea Traian Băsescu — deși foarte puține lucruri a făcut bine, a spus o vorbă corectă: «Dacă nu știi să faci altceva, te apuci de politică». Este un lucru foarte adevărat. Politicianul nu este o meserie în sine. Trebuie să faci altceva mai întâi, iar după aceea să intri în politică, pentru ca experiența pe care ai acumulat-o să o poți pune în valoare acolo.”

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