Fostul ministru în Guvernul Bolojan, Bogdan Ivan, implicat într-un accident de mașină | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 20:14

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a fost implicat într-un accident rutier, din primele date evenimentul fiind provocat de o eroare de trafic. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

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