Schimbare radicală la cumpărarea telefoanelor în UE: Ce vor conține noile etichete obligatorii

Comisia Europeană pregătește o schimbare majoră pentru piața tehnologică, propunând noi reguli privind etichetarea smartphone-urilor. Dincolo de clasicul consum de energie, viitoarele etichete obligatorii le vor arăta clar cumpărătorilor gradul de durabilitate al unui telefon, cât de ușor poate fi acesta reparat în caz de defecțiune și care este durata sa reală de viață.
Cumpărătorii vor putea compara rezistența și costurile de reparație ale telefoanelor
Miza principală a noilor reglementări europene este de a le oferi utilizatorilor posibilitatea de a compara direct și rapid două modele de smartphone-uri care, la prima vedere, par identice ca specificații și design. Cu ajutorul noilor indicatori, diferențele majore legate de rezistența la impact, disponibilitatea pieselor de schimb și costurile ulterioare de reparație vor deveni complet transparente. În acest fel, un telefon cu un preț inițial mai mic, dar imposibil sau foarte scump de reparat în caz de defecțiune, ar putea deveni mult mai puțin atractiv în ochii consumatorilor decât un model sustenabil, proiectat să funcționeze în condiții optime timp de mai mulți ani.
Această inițiativă nu este una izolată, ci face parte dintr-un pachet mult mai amplu de simplificare și modernizare a normelor europene de etichetare. Strategia vizează o gamă extinsă de produse, inclusiv anvelopele auto, și reprezintă efortul autorităților de la Bruxelles de a alinia legislația la noile obiceiuri de consum, dar și de a combate fenomenul îngrijorător al creșterii globale a volumului de deșeuri electronice.
Digitalizarea magazinelor: Adio etichete din hârtie, bun venit ecrane digitale și coduri QR
Noile reguli propuse de executivul european nu schimbă doar tipul de informații oferite, ci revoluționează și modalitatea prin care acestea ajung la public. În viitorul apropiat, comercianții ar putea renunța definitiv la clasicele etichete din hârtie lipite pe rafturi, înlocuindu-le cu ecrane electronice moderne. Această tehnologie va permite actualizarea în timp real a datelor și a prețurilor, reducând riscul de erori.
Mai mult, în cazul livrărilor en-gros sau al tranzacțiilor derulate direct între companii (B2B), informațiile tehnice și de mediu vor putea fi transmise simplu și rapid prin intermediul codurilor QR sau al documentelor digitale. Oficialii europeni sunt convinși că această flexibilitate digitală va tăia considerabil din birocrație, fără a îngrădi în vreun fel accesul cumpărătorilor la datele esențiale de care au nevoie.
„Etichetele energetice le permit consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, care le aduc economii, iar în contextul actual, acest lucru contează mai mult ca niciodată. Propunerea noastră este ambițioasă și adaptează normele la era digitală, le face mai clare pentru consumatori, mai ușor de aplicat pentru întreprinderi și mai stricte în ceea ce privește standardele”, a explicat Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.
Economii de miliarde de euro și telefoane mai durabile până în 2029
Pe lângă beneficiile directe aduse clienților și mediului, trecerea la un sistem inteligent și digitalizat de etichetare va genera economii financiare substanțiale. Estimările publicate de autoritățile de la Bruxelles arată că firmele din domeniu și instituțiile publice responsabile cu monitorizarea și supravegherea pieței ar putea economisi până la 125 de milioane de euro anual în următorul deceniu.
Măsura se integrează perfect în macro-strategia Uniunii Europene de reducere a cheltuielilor administrative inutile, un plan ambițios care vizează economii totale de 37,5 miliarde de euro la nivelul blocului comunitar până în anul 2029. Dincolo de cifre, efectul cel mai vizibil pentru cetățeni va fi cel din fabrici: noile etichete vor pune presiune directă pe marii producători din tehnologie să schimbe liniile de asamblare și să construiască telefoane mult mai robuste, dotate cu baterii rezistente și componente care se pot înlocui fără bătăi de cap.