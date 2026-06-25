Schimbare radicală la cumpărarea telefoanelor în UE: Ce vor conține noile etichete obligatorii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 21:57

Comisia Europeană pregătește o schimbare majoră pentru piața tehnologică, propunând noi reguli privind etichetarea smartphone-urilor. Dincolo de clasicul consum de energie, viitoarele etichete obligatorii le vor arăta clar cumpărătorilor gradul de durabilitate al unui telefon, cât de ușor poate fi acesta reparat în caz de defecțiune și care este durata sa reală de viață.

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