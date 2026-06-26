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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament
Nicușor Dan
Publicat26 iun. 2026, 07:02
SursăRealitatea PLUS
Termenul limită dat partidelor de către șeful statului expira astăzi! Nicușor Dan este așteptat în cursul acestei zile cu desemnarea unui nou premier pentru a pune capăt crizei politice! Între timp, PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptate cu finalizarea acordului și prezentarea acestuia la Cotroceni.
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