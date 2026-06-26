Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Blocaj în negocieri? Liderii politici, așteptați la Palatul Cotroceni pentru noi discuții cu președintele
Palatul Cotroceni
Publicat26 iun. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS
Ultimatum pentru desemnarea premierului! Președintele Nicușor Dan s-a întors astăzi în țară, în toiul negocierilor pentru noul Guvern, iar liderii politici sunt așteptați la Palatul Cotroceni să explice în ce condiții ar susține un Guvern minoritar. Asta după ce partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens în urma discuțiilor de la Vila Lac. Până duminică, șeful statului așteaptă și o propunere clară de premier, astfel încât să poată face desemnarea.
Citește și
- 09:48PNL îl propune pe Siegfried Mureșan ca premier. Mutare-surpriză în lupta pentru Palatul Victoria
- 08:53Mihai Fifor, atac dur la USR și Dominic Fritz: 12% din voturi obținute nu vă dă dreptul să decideți cine guvernează
- 07:28Cum încearcă Sebastian Ghiță să-și facă campanie pe rețelele sociale: "armata" de conturi false
- 23:37Elena Udrea, reacție dură după câteva zile petrecute pe litoralul românesc: „Măsurile Guvernului au distrus turismul românesc”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News