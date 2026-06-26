Blocaj în negocieri? Liderii politici, așteptați la Palatul Cotroceni pentru noi discuții cu președintele

Publicat 26 iun. 2026, 09:10 Sursă Realitatea PLUS

Ultimatum pentru desemnarea premierului! Președintele Nicușor Dan s-a întors astăzi în țară, în toiul negocierilor pentru noul Guvern, iar liderii politici sunt așteptați la Palatul Cotroceni să explice în ce condiții ar susține un Guvern minoritar. Asta după ce partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens în urma discuțiilor de la Vila Lac. Până duminică, șeful statului așteaptă și o propunere clară de premier, astfel încât să poată face desemnarea.

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