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Politica· 2 min citire

Blocaj în negocieri? Liderii politici, așteptați la Palatul Cotroceni pentru noi discuții cu președintele

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS

Ultimatum pentru desemnarea premierului! Președintele Nicușor Dan s-a întors astăzi în țară, în toiul negocierilor pentru noul Guvern, iar liderii politici sunt așteptați la Palatul Cotroceni să explice în ce condiții ar susține un Guvern minoritar. Asta după ce partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens în urma discuțiilor de la Vila Lac. Până duminică, șeful statului așteaptă și o propunere clară de premier, astfel încât să poată face desemnarea.

Nu este exclus ca liderii politici să se întâlnească din nou în cursul zilei de astăzi pentru reluarea negocierilor, după ce discuțiile de ieri nu au dus la niciun consens. Din contră, negocierile par să se fi blocat.

Tot astăzi, liderii politici ar putea ajunge la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan, revenit în țară înainte de a pleca mâine în Polonia. Este, astfel, singura zi disponibilă pentru consultări directe, în cadrul cărora liderii urmează să prezinte condițiile pentru susținerea unui guvern minoritar, scenariu pe care șeful statului l-a indicat ca fiind cel mai probabil în acest moment.

Duminică ar putea avea loc desemnarea noului premier, cel mai vehiculat nume fiind Sorin Grindeanu, principalul scenariu aflat în analiză la Palatul Cotroceni.

În paralel, social-democrații lucrează la lista de miniștri și la programul de guvernare. Aceștia își doresc un Executiv mai suplu decât cel anterior, cu 14 ministere și un singur vicepremier sau chiar fără această funcție.

În ceea ce privește programul de guvernare, sunt avute în vedere măsuri economice precum creșterea pensiilor de la începutul anului viitor și eliminarea CAS pentru mame și veterani, printre alte propuneri aflate în analiză.

Aceste măsuri depind însă de negocierile dintre partide și de acordul cerut de președinte, în timp ce un vot final în Parlament ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.

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