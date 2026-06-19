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Cutremur în Dobrogea. Ce magnitudine a anunțat INFP și unde a fost epicentrul

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:23

Un cutremur de suprafață s-a produs joi seară în regiunea Dobrogea, județul Tulcea. Seismul a avut loc la ora 21:21 (ora locală a României), a înregistrat o magnitudine de 2,5 pe scara Richter și s-a activat la o adâncime de doar 8,3 kilometri, fiind clasificat de seismologi drept un eveniment geologic slab.

Un nou seism de suprafață a fost înregistrat în Dobrogea joi seară, la ora 21:21. Cutremurul, localizat în județul Tulcea, a avut o magnitudine slabă, de 2,5 grade, și s-a produs la o adâncime de doar 8,3 km. Din punct de vedere geografic, epicentrul s-a aflat la o distanță relativ mică de principalele centre urbane din zonă: 27 km de Brăila, 41 km de Galați și 44 km de municipiul Tulcea. Dincolo de graniță, cel mai apropiat oraș a fost Izmail (54 km), în timp ce față de Slobozia distanța a fost de 91 km.

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