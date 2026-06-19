Cutremur în Dobrogea. Ce magnitudine a anunțat INFP și unde a fost epicentrul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:23

Un cutremur de suprafață s-a produs joi seară în regiunea Dobrogea, județul Tulcea. Seismul a avut loc la ora 21:21 (ora locală a României), a înregistrat o magnitudine de 2,5 pe scara Richter și s-a activat la o adâncime de doar 8,3 kilometri, fiind clasificat de seismologi drept un eveniment geologic slab.

Distribuie articolul