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Actual· 1 min citire
Cutremur în Dobrogea. Ce magnitudine a anunțat INFP și unde a fost epicentrul
Foto/Profimedia
Un cutremur de suprafață s-a produs joi seară în regiunea Dobrogea, județul Tulcea. Seismul a avut loc la ora 21:21 (ora locală a României), a înregistrat o magnitudine de 2,5 pe scara Richter și s-a activat la o adâncime de doar 8,3 kilometri, fiind clasificat de seismologi drept un eveniment geologic slab.
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