Advertising
Advertising
Vremea· 2 min citire
Vremea până pe 20 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei și mai puține ploi
Prognoza meteo ANM
Administrația Națională de Meteorologie a transmis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 22 iunie - 20 iulie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mare parte din țară, iar ploile vor fi puține în mai multe regiuni.
Citește și
- 07:39Primul val de căldură din această vară ajunge în România. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade
- 23:14Franța, lovită de un val de caniculă intens.Președintele Macron avertizează: urmează zile dificile. Școlile ar putea fi închise
- 09:23PROGNOZA METEO: Vreme caldă, dar capricioasă. Unde lovesc ploile și grindina, cum va fi în București și la munte
- 09:20Val de căldură în Europa. Recomandarea medicilor care poate preveni epuizarea termică și insolația
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News