Vremea până pe 20 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei și mai puține ploi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:30

Administrația Națională de Meteorologie a transmis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 22 iunie - 20 iulie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mare parte din țară, iar ploile vor fi puține în mai multe regiuni.

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