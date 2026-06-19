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Vremea până pe 20 iulie: ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei și mai puține ploi

Prognoza meteo ANM

Prognoza meteo ANM

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:30

Administrația Națională de Meteorologie a transmis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 22 iunie - 20 iulie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mare parte din țară, iar ploile vor fi puține în mai multe regiuni.

Săptămâna 22.06.2026 - 29.06.2026

Temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri termice sunt așteptate în jumătatea vestică a teritoriului.

Ploile vor fi sub nivelul obișnuit în toate regiunile. Deficitul de precipitații va fi mai accentuat în zonele intracarpatice.

Săptămâna 29.06.2026 - 06.07.2026

Temperaturile medii vor rămâne peste cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Vestul țării va fi, din nou, zona unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit.

Cantitățile de precipitații estimate vor fi reduse în toată țara. Astfel, ploile vor lipsi sau vor fi mai puține decât ar fi normal pentru începutul lunii iulie.

Săptămâna 06.07.2026 - 13.07.2026

Temperatura medie a aerului va continua să fie mai ridicată decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari diferențe față de valorile obișnuite se vor înregistra tot în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în vest, nord și centru. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Săptămâna 13.07.2026 - 20.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai mari decât cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile. Vestul țării va continua să aibă cele mai ridicate abateri termice. Ploile vor fi puține în toate regiunile. Deficitul de precipitații va fi mai accentuat în zonele intracarpatice.

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