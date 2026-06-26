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Politica· 1 min citire

PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anunț comun făcut de partide

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:40

PNL, USR și UDMR au transmis o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României. Potrivit mesajului prezentat de reprezentanții celor trei formațiuni, candidatul susținut este Siegfried Mureșan.

„ PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, au transmis cele trei partide.

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