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Politica· 1 min citire
PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anunț comun făcut de partide
Siegfried Mureșan
PNL, USR și UDMR au transmis o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României. Potrivit mesajului prezentat de reprezentanții celor trei formațiuni, candidatul susținut este Siegfried Mureșan.
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