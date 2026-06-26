PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anunț comun făcut de partide

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:40

PNL, USR și UDMR au transmis o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României. Potrivit mesajului prezentat de reprezentanții celor trei formațiuni, candidatul susținut este Siegfried Mureșan.

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