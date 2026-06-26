Nicușor Dan anunță că Summitul Flancului Estic va avea loc la București: „Țara noastră joacă un rol activ”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:47

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că următoarea ediție a Summitului Flancului Estic va avea loc la București. Anunțul a fost făcut după reuniunea de la Gdańsk, găzduită de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Șeful statului a transmis că întâlnirea a avut un mesaj clar de solidaritate în fața amenințării venite din partea Rusiei.

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