Nicușor Dan anunță că Summitul Flancului Estic va avea loc la București: „Țara noastră joacă un rol activ”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că următoarea ediție a Summitului Flancului Estic va avea loc la București. Anunțul a fost făcut după reuniunea de la Gdańsk, găzduită de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Șeful statului a transmis că întâlnirea a avut un mesaj clar de solidaritate în fața amenințării venite din partea Rusiei.
Nicușor Dan a explicat că, în cadrul summitului, liderii prezenți au discutat despre coordonarea pentru implementarea Planului Readiness 2030. Acest plan are ca obiectiv stimularea industriei europene de apărare și întărirea capacității de reacție a statelor europene. Președintele a subliniat că România are un rol activ în consolidarea Flancului Estic.
Miza securității la Marea Neagră
În mesajul său, Nicușor Dan a vorbit și despre importanța Hub-ului de securitate de la Marea Neagră. Acesta este considerat esențial pentru libertatea de navigație și pentru deschiderea unor rute economice în zona Caucazului. Șeful statului a arătat că România rămâne implicată în eforturile de securitate regională, într-un context în care amenințările din apropierea granițelor estice rămân ridicate.
„Țara noastră joacă un rol activ în consolidarea Flancului Estic și sunt bucuros să anunț că următoarea ediție a Summitului va avea loc la București”, a transmis Nicușor Dan.
Lech Wałęsa, decorat cu Ordinul Național „Steaua României”
Ziua de la Gdańsk s-a încheiat cu un moment solemn la Centrul European Solidaritatea. Nicușor Dan a anunțat că i-a acordat fostului președinte al Republicii Polone, Lech Wałęsa, Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Mare Cruce. Șeful statului l-a descris pe Wałęsa drept un simbol al luptei împotriva comunismului și al apărării drepturilor omului.
Președintele României a spus că momentul a fost unul extrem de emoționant. Lech Wałęsa este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării anticomuniste din Europa de Est, iar decorarea sa a avut loc într-un spațiu cu o puternică încărcătură simbolică pentru istoria Poloniei și a luptei pentru libertate.