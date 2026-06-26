Deputat PSD, atac nemilos la Siegfried Mureșan: „ Ridică multe semne de întrebare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:16

Deputatul PSD de Hunedoara Natalia Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a criticat vineri propunerea PNL, USR și UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, afirmând că acesta este prezentat drept 'tehnocrat european', dar 'ridică multe semne de întrebare'.

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