Deputat PSD, atac nemilos la Siegfried Mureșan: „ Ridică multe semne de întrebare”

Deputatul PSD de Hunedoara Natalia Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a criticat vineri propunerea PNL, USR și UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat premier, afirmând că acesta este prezentat drept 'tehnocrat european', dar 'ridică multe semne de întrebare'.
'Siegfried Mureșan - premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare mereu pe lista celor care împart funcții. PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Un nume prezentat drept 'tehnocrat european', dar care ridică multe semne de întrebare. Siegfried Mureșan este hunedorean la origine. Însă, dincolo de CV-ul construit la Bruxelles, rămân niște întrebări legitime: ce a făcut concret pentru Hunedoara, pentru oamenii locului, pentru județul din care a plecat? Ce proiecte majore a adus acasă? Ce investiții? Ce rezultate palpabile? Debutul său politic a fost construit pe structurile Băsescu & Udrea, nu pe meritele proprii. În 2014, a prins loc eligibil în PE pe listele Mișcării Populare, partidul lui Băsescu, structura Elenei Udrea. Asta e fundația pe care s-a construit 'omul de la Bruxelles'', a scris Intotero pe Facebook.
Ea a amintit că, încă din 2018, numele lui Mureșan era vehiculat pentru funcția de premier de către Traian Băsescu, ceea ce, în opinia sa, arată că nu este 'o apariție nouă', ci 'un produs al vechilor rețele de putere'.
'Când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, fugind în brațele primitoare ale liberalilor. Iar la nivel european, poziționările sale privind acordul Mercosur au fost contrare intereselor producătorilor români, în special din agricultură. România are nevoie de un premier care să cunoască realitățile din țară, nu doar culoarele de la Bruxelles. Un premier care să fi demonstrat că poate construi aici, pentru români - nu doar să bifeze funcții și susțineri de partid', a conchis Natalia Intotero.
PNL, USR și UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, considerând că reprezintă o soluție pentru România în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, președintele PNL, Ilie Bolojan.