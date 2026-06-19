Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic, după cinci ani pe banca tehnică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:12

PAOK Salonic a anunțat, vineri, încheierea colaborării cu antrenorul român Răzvan Lucescu, după aproape cinci ani în care tehnicianul s-a aflat pe banca echipei grecești. Despărțirea s-a produs de comun acord între cele două părți.

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