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Sport· 1 min citire
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic, după cinci ani pe banca tehnică
Răzvan Lucescu (foto: profimedia)
PAOK Salonic a anunțat, vineri, încheierea colaborării cu antrenorul român Răzvan Lucescu, după aproape cinci ani în care tehnicianul s-a aflat pe banca echipei grecești. Despărțirea s-a produs de comun acord între cele două părți.
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