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Sport· 1 min citire

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic, după cinci ani pe banca tehnică

Răzvan Lucescu (foto: profimedia)

Răzvan Lucescu (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:12

PAOK Salonic a anunțat, vineri, încheierea colaborării cu antrenorul român Răzvan Lucescu, după aproape cinci ani în care tehnicianul s-a aflat pe banca echipei grecești. Despărțirea s-a produs de comun acord între cele două părți.

Lucescu preluase conducerea tehnică a clubului din Salonic în 2021 și a marcat una dintre cele mai importante perioade din istoria formației, reușind să câștige titluri și să obțină victorii de referință alături de „alb-negrii".

Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul lui PAOK

Clubul grec a transmis un mesaj emoționant la adresa tehnicianului român, subliniind contribuția decisivă a acestuia la atingerea obiectivelor majore ale echipei.

„Răzvan Lucescu și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu devotament, pasiune și muncă neîncetată, el a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore și la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noștri”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

PAOK a ținut să sublinieze că relația dintre cele două părți a fost una bazată pe respect reciproc, depășind simplul cadru profesional.

„Familia PAOK îi mulțumește călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire personală și mult succes în continuare. Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, se încheie mesajul formației elene.

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