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Neymar ratează al doilea meci la Cupa Mondială din cauza unei accidentări

Neymar (foto: profimedia)

Neymar (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 23:44
Actualizat18 iun. 2026, 23:48

Confederația Braziliană de Fotbal a anunțat joi că Neymar nu va fi prezent la meciul de vineri dintre Brazilia și Haiti, de la Philadelphia, starul de 34 de ani urmând să rămână în New Jersey pentru a-și finaliza recuperarea după accidentarea la piciorul drept.

„El va rămâne în New Jersey pentru a-și optimiza faza finală a procesului de recuperare", a transmis confederația într-un comunicat oficial.

Neymar s-a accidentat la gambă

Jucătorul de la Santos și-a reluat marți activitatea pe terenul de antrenament, efectuând exerciții de pregătire fizică, iar miercuri s-a alăturat coechipierilor pentru câteva momente ale sesiunii, fiind primit cu aplauze de aceștia.

Cu toate acestea, Neymar nu a participat până acum la niciun antrenament complet cu lotul Braziliei.

Luni, atacantul a fost supus unor examinări la gamba dreaptă pentru a evalua evoluția leziunii suferite pe 17 mai, într-un meci cu Santos. Brazilianul încearcă să fie apt pentru a participa la cea de-a patra Cupă Mondială din cariera sa.

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