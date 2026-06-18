Neymar ratează al doilea meci la Cupa Mondială din cauza unei accidentări

Publicat 18 iun. 2026, 23:44 Actualizat 18 iun. 2026, 23:48

Confederația Braziliană de Fotbal a anunțat joi că Neymar nu va fi prezent la meciul de vineri dintre Brazilia și Haiti, de la Philadelphia, starul de 34 de ani urmând să rămână în New Jersey pentru a-și finaliza recuperarea după accidentarea la piciorul drept.

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