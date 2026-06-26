PSD acuză PNL, USR și UDMR că blochează formarea Guvernului: „Aceasta este sabotaj și rea-voință”

PSD acuză PNL, USR și UDMR că provoacă un „blocaj politic total iresponsabil” după anunțul privind susținerea unui candidat comun pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Social-democrații susțin că partidele de dreapta încearcă, de fapt, să împiedice formarea unui Guvern cu puteri depline și avertizează asupra riscurilor economice și politice pe care le implică prelungirea crizei.
Într-un comunicat transmis vineri, PSD critică decizia PNL, USR și UDMR de a susține un candidat comun pentru funcția de prim-ministru, în lipsa unei majorități parlamentare.
„Anunţul de azi al partidelor de dreapta privind susţinerea unui prim-ministru comun - fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiţii menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, spun social-democrații.
Aceștia califică situația drept un „blocaj politic total iresponsabil”, despre care spun că riscă să arunce România într-o criză economică și socială.
Potrivit formațiunii conduse de Sorin Grindeanu, PSD a sprijinit constant soluțiile pentru formarea unui nou Executiv după adoptarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan: „PSD a dorit refacerea rapidă a coaliţiei pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susţinut încercările preşedintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deşi iniţial au acceptat. PSD a acceptat să îşi asume funcţia de prim-ministru şi guvernarea, dar şi adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deşi iniţial au propus şi au insistat săptămâni în şir cu această variantă.”
În opinia social-democraților, schimbările succesive de poziție ale PNL, USR și UDMR demonstrează existența unui plan de menținere a crizei politice.
PSD susține că partidele de dreapta au invocat, pe rând, argumente precum rotativa guvernamentală, principiul reciprocității sau alte condiții pe care le consideră lipsite de fundament constituțional.
„Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj şi rea-voinţă”, au transmis pesediștii, în comunicatul menționat.
Avertisment privind efectele blocajului politic
Social-democrații avertizează că prelungirea impasului politic poate avea consecințe asupra funcționării statului și asupra economiei.
Potrivit PSD, Parlamentul urmează să intre în vacanță în câteva zile, Guvernul riscă să rămână fără puteri depline, iar România trebuie să îndeplinească jaloanele din PNRR până la sfârșitul lunii august, în timp ce agențiile de rating se pregătesc să reevalueze calificativul de țară.
„Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului şi credibilităţii României în faţa partenerilor europeni. Consecinţele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetăţeni”, mai spun cei din PSD.
PSD le solicită, astfel, liderilor PNL, USR și UDMR să renunțe la ceea ce numește „un joc iresponsabil”, susținând că România „nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”.