PSD acuză PNL, USR și UDMR că blochează formarea Guvernului: „Aceasta este sabotaj și rea-voință”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:55

PSD acuză PNL, USR și UDMR că provoacă un „blocaj politic total iresponsabil” după anunțul privind susținerea unui candidat comun pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Social-democrații susțin că partidele de dreapta încearcă, de fapt, să împiedice formarea unui Guvern cu puteri depline și avertizează asupra riscurilor economice și politice pe care le implică prelungirea crizei.

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