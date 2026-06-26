Premierul demis, după propunerea lui Siegfried Mureșan pentru șefia Guvernului: „Este o soluție pentru România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:00

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că Partidul Național Liberal îl susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Declarația a fost făcută după o ședință a Biroului Permanent Național al PNL, în care liberalii au votat sprijinul pentru acesta.

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