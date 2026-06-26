Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Premierul demis, după propunerea lui Siegfried Mureșan pentru șefia Guvernului: „Este o soluție pentru România”

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:00

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că Partidul Național Liberal îl susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Declarația a fost făcută după o ședință a Biroului Permanent Național al PNL, în care liberalii au votat sprijinul pentru acesta.

El le-a mulțumit reprezentanților USR și UDMR pentru discuțiile purtate în ultimele zile și a spus că susținerea pentru Siegfried Mureșan vine în urma acestor consultări. Ilie Bolojan a afirmat că propunerea se bazează pe experiența lui Siegfried Mureșan în gestionarea fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Potrivit acestuia, Mureșan este un om profesionist și atașat valorilor europene.

„În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că, pentru actuala perioadă, este o soluție pentru România.

Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge, printr-un dialog, la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național, în care a votat sprijinul pentru domnul Siegfried Mureșan”, a declarat Bolojan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Siegfried Mureșanilie blojanPNLUSR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe