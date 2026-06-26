Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan. Mesajul care a făcut furori online

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:51

Elena Udrea a reacționat după ce PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan drept propunere comună pentru funcția de prim-ministru. Fostul ministru a publicat un mesaj ironic pe rețelele de socializare, în care face referire atât la momentul în care l-a promovat pe actualul europarlamentar în Partidul Mișcarea Populară, cât și la persoane și subiecte controversate din spațiul public.

Distribuie articolul