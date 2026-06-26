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Politica· 2 min citire

Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan. Mesajul care a făcut furori online

Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan

Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:51

Elena Udrea a reacționat după ce PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan drept propunere comună pentru funcția de prim-ministru. Fostul ministru a publicat un mesaj ironic pe rețelele de socializare, în care face referire atât la momentul în care l-a promovat pe actualul europarlamentar în Partidul Mișcarea Populară, cât și la persoane și subiecte controversate din spațiul public.

În postarea sa, Udrea susține că nu se dezice de oamenii pe care i-a promovat în trecut, dar pornește un adevărat tir de ironii la adresa celui propus pentru conducerea viitorului Guvern.

Mesajul publicat de Elena Udrea

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan!

Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

Doar ca nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.

Nu știam atunci ca din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi”.

Mesajul Elenei Udrea a fost publicat la scurt timp după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

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