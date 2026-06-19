Horoscopul de weekend, 20 - 21 iunie. Două zile care schimbă destine. O zodie primește o veste care le poate da toate planurile peste cap

Publicat 19 iun. 2026, 16:25 Sursă eva.ro

Astrele aduc un sfârșit de săptămână plin de evenimente neașteptate, emoții intense și momente care pot schimba direcția unor planuri importante. Pentru unele zodii, weekendul vine cu întâlniri surprinzătoare și vești bune, în timp ce altele vor fi nevoite să privească lucrurile dintr-o perspectivă complet diferită.

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