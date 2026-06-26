Avertisment de la medici: Insolația poate fi fatală. Ce măsuri de urgență trebuie să iei pe caniculă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 16:26

România, sub asediul unui val de căldură extremă. În contextul în care temperaturile depășesc zilnic pragul caniculei, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a emis vineri un ghid de măsuri urgente pentru protejarea populației împotriva efectelor severe ale temperaturilor extreme.

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