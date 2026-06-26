Avertisment de la medici: Insolația poate fi fatală. Ce măsuri de urgență trebuie să iei pe caniculă

România, sub asediul unui val de căldură extremă. În contextul în care temperaturile depășesc zilnic pragul caniculei, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a emis vineri un ghid de măsuri urgente pentru protejarea populației împotriva efectelor severe ale temperaturilor extreme.
România se confruntă cu un val de căldură persistent, iar temperaturile extreme și disconfortul termic accentuat pun la grea încercare organismul. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează că stresul termic este principala cauză a deceselor asociate caniculei. Acesta nu doar că provoacă deshidratare sau epuizare, dar poate agrava afecțiuni cronice grave precum bolile cardiovasculare, diabetul, astmul sau tulburările mintale.
Cei mai vulnerabili în fața caniculei sunt copiii, vârstnicii, persoanele cu boli cronice, dar și cei care lucrează în aer liber sau locuiesc în medii fără ventilație. Medicii atrag atenția că insolația constituie o urgență medicală majoră și necesită intervenție rapidă.
Reguli de aur pentru a menține casa răcoroasă și a evita soarele
Pentru a reduce impactul temperaturilor extreme, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul critic 11:00 – 18:00. Atunci când ieșirile sunt inevitabile, este obligatorie folosirea cremelor cu factor de protecție solară și amânarea activităților fizice solicitante. De asemenea, trebuie reținut că temperatura percepută direct la soare poate fi cu 10-15 grade mai mare decât cea de la umbră.
La interior, locuința poate fi protejată prin măsuri simple:
Izolarea ferestrelor: Mențineți geamurile închise pe timpul zilei (cât timp aerul de afară este mai fierbinte decât cel din casă) și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane.
Aerisirea nocturnă: Deschideți ferestrele după lăsarea întunericului pentru a lăsa aerul mai rece din timpul nopții să circule.
Gestionarea electrocasnicelor: Opriți aparatele pe care nu le folosiți, deoarece acestea generează căldură suplimentară.
Atenție la ventilatoare: Folosiți-le doar dacă temperatura din cameră este sub 40°C. Peste acest prag, ventilatoarele doar vor circula aerul fierbinte, contribuind la încălzirea corpului.
Hidratarea corectă și alimentația pe timp de caniculă
Pentru a preveni deshidratarea, INSP recomandă consumul regulat de apă – aproximativ o cană pe oră (cel puțin 2-3 litri pe zi) –, fără a aștepta apariția senzației de sete. Concomitent, sunt recomandate dușurile călduțe sau răcorirea pielii cu prosoape umede și spray-uri cu apă.
În ceea ce privește alimentația și stilul de viață, medicii recomandă:
Haine adecvate: Purtarea de haine lejere, ample, din fibre naturale (bumbac, in) și în culori deschise, alături de pălării de soare și ochelari.
Alimente ușoare: Consumul de mese lejere și evitarea alimentelor fierbinți sau greu digerabile. Sunt ideale fructele și legumele bogate în apă (castraveți, roșii, pepene roșu și galben, prune).
Băuturi interzise: Evitarea completă a alcoolului (inclusiv berea sau vinul), deoarece accelerează deshidratarea. De asemenea, trebuie limitate cafeaua, băuturile tip cola, energizantele și sucurile foarte dulci.
Ghid vital pentru părinți: Cum protejăm bebelușii și animalele de companie
Copiii mici și sugarii au nevoie de o atenție sporită, deoarece mecanismele lor de termoreglare nu sunt complet dezvoltate. O greșeală frecventă și extrem de periculoasă este acoperirea căruciorului cu o pânză sau o țesătură uscată; acest gest creează un efect de seră, iar temperatura din interior poate crește rapid la niveluri sufocante.
De asemenea, INSP lansează un avertisment ferm: nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute, deoarece habitaclul se transformă rapid într-o capcană mortală.
Pentru bebelușii sub șase luni, expunerea directă la soare este strict interzisă. Aceștia trebuie îmbrăcați în haine subțiri care să le acopere brațele și picioarele, capul trebuie protejat cu pălării cu boruri largi, iar plimbările trebuie organizate exclusiv la umbră și în afara orelor critice.