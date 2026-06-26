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Două persoane rănite într-un accident pe DEx12. Circulația, blocată pe sensul Craiova-Pitești

Accident / Foto: DRPD Craiova

Accident / Foto: DRPD Craiova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 14:35
Actualizat26 iun. 2026, 14:39

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier grav produs vineri pe Drumul Expres DEx12, în zona Albota din județul Argeș. Circulația pe sensul Craiova-Pitești a fost complet blocată.

"Accident rutier pe DEx12 – circulație deviată

Pe Drumul Expres DEx12, la km 107+000, în zona Albota (AG), s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma evenimentului au rezultat două victime, iar circulația pe sensul Craiova – Pitești este blocată", au transmis vineri reprezentanții DRDP Craiova, într-o postare pe Facebook

La ora transmiterii acestei știri, traficul este deviat din nodul rutier Negreni pe DN65, iar șoferii pot reintra pe DEx12 prin nodul rutier Albota (DN65G), pentru continuarea deplasării către Autostrada A1.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției, Ambulanței și muncitori ai DRDP Craiova pentru gestionarea evenimentului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Se estimează că traficul va reveni la normal în jurul orei 17:45.

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