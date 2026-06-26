Două persoane rănite într-un accident pe DEx12. Circulația, blocată pe sensul Craiova-Pitești

Publicat 26 iun. 2026, 14:35 Actualizat 26 iun. 2026, 14:39

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier grav produs vineri pe Drumul Expres DEx12, în zona Albota din județul Argeș. Circulația pe sensul Craiova-Pitești a fost complet blocată.

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