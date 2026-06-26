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S-a angajat ca medic cu acte false și a tratat sute de pacienți. O impostoare din Italia, trimisă după gratii

Medic

Medic

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:39

O femeie în vârstă de 57 de ani din Italia a fost condamnată la 3 ani de închisoare și la plata unei amenzi de 15.000 de euro după ce a exercitat ilegal profesia de medic la camera de gardă a unui spital din Bordighera, regiunea Liguria, fără a deține nicio calificare medicală. Instanța a mai obligat-o să plătească aproape 30.000 de euro daune părților civile: Autoritatea Sanitară Locală Imperia, Asociația Medicală din Milano și agenția Cura Medica, cea care o recrutase.

O identitate fabricată pas cu pas

Totul a început în 2023, când femeia s-a înregistrat pe platforma de recrutare Indeed, prezentându-se drept medic specialist în medicină internă.

A obținut mai multe interviuri video cu administratorul companiei Cura Medica, în cadrul cărora s-a recomandat ca expertă în geriatrie, fostă directoare medicală a unui cămin de bătrâni din Recco și angajată la o închisoare din Torino, relatează La Repubblica.

Pentru a-și consolida identitatea falsă, a transmis prin e-mail declarații pe proprie răspundere în care enumera calificări inventate: o diplomă de medic obținută în 1991 la Universitatea din Milano-Bicocca, o specializare în Medicină Internă din 1997 și un număr de licență la Asociația Medicală din Milano. Pe baza acestor documente, a semnat un acord de colaborare cu agenția și s-a prezentat la spitalul din Bordighera.

160 de pacienți îngrijiți de o impostoare

În perioada în care a activat în spital, femeia a consultat aproximativ 160 de pacienți și a emis tot atâtea rapoarte medicale, încasând în total 10.300 de euro. Ancheta a scos la iveală că singura ei diplomă reală era cea de gimnaziu.

Condamnată pentru fals în declarații, practicarea neautorizată a medicinei și fraudă, femeia se află deja în detenție ca urmare a unei condamnări anterioare la patru ani și trei luni.

În acel dosar, ea fusese numită tutore legal pentru un cuplu de vârstnici, însă le-a însușit pensiile fără a achita nici măcar taxele de la azilul de bătrâni. De asemenea, se prezenta drept „soția unui ofițer DIGOS și fiica unui magistrat din Torino".

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