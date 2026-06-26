S-a angajat ca medic cu acte false și a tratat sute de pacienți. O impostoare din Italia, trimisă după gratii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:39

O femeie în vârstă de 57 de ani din Italia a fost condamnată la 3 ani de închisoare și la plata unei amenzi de 15.000 de euro după ce a exercitat ilegal profesia de medic la camera de gardă a unui spital din Bordighera, regiunea Liguria, fără a deține nicio calificare medicală. Instanța a mai obligat-o să plătească aproape 30.000 de euro daune părților civile: Autoritatea Sanitară Locală Imperia, Asociația Medicală din Milano și agenția Cura Medica, cea care o recrutase.

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