Papa Leon al XIV-lea, nou mesaj de pace: „Războiul nu este niciodată binecuvântat de Dumnezeu”

Suveranul Pontif le-a cerut cardinalilor să sprijine misiunea Bisericii într-o lume marcată de conflicte, la deschiderea reuniunii de două zile desfășurate la Vatican.
Papa Leon al XIV-lea a transmis un nou apel ferm pentru pace, înaintea întâlnirii cu cardinalii convocați la inițiativa sa. „Războiul nu este niciodată demn de umanitate și nu este niciodată binecuvântat de Dumnezeu”, a declarat Suveranul Pontif în cadrul slujbei care a precedat reuniunea.
Papa a subliniat că oamenii au primit inteligență și libertate tocmai pentru a rezolva conflictele prin dialog, nu prin violență, inclusiv într-o epocă dominată de armament tot mai sofisticat.
Agendă amplă, subiect retras în ultimul moment
Reuniunea răspunde solicitărilor cardinalilor de a fi consultați mai frecvent în conducerea Bisericii Catolice. Pe ordinea de zi figurează situația internațională, recenta enciclică dedicată inteligenței artificiale și modalitățile prin care Biserica poate răspunde mai bine nevoilor credincioșilor.
Un subiect a fost însă retras înainte de începerea întâlnirii: tensiunile legate de celebrarea liturghiei tradiționale în latină. Decizia vine în contextul în care un grup de catolici tradiționaliști intenționează să consacre patru episcopi săptămâna viitoare, în pofida opoziției Vaticanului.
Sprijin public, discreție față de presă
În discursul de deschidere, Papa Leon al XIV-lea le-a cerut cardinalilor un sprijin „puternic, explicit și public" în exercitarea misiunii sale. Pe durata reuniunii, cardinalilor li s-a solicitat să nu facă declarații presei. Vaticanul a anunțat că vor fi comunicate public doar mesajele de deschidere și de închidere ale Papei.
De la începutul pontificatului său, Leon al XIV-lea a transmis în repetate rânduri apeluri la pace, vizând inclusiv războiul declanșat de Rusia în Ucraina și conflictul dintre Statele Unite și Iran. Pozițiile sale au atras, în unele cazuri, critici din partea președintelui american Donald Trump.
Actuala reuniune este a doua convocată de Papa Leon al XIV-lea după consistoriul din ianuarie.