Papa Leon al XIV-lea, nou mesaj de pace: „Războiul nu este niciodată binecuvântat de Dumnezeu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:14

Suveranul Pontif le-a cerut cardinalilor să sprijine misiunea Bisericii într-o lume marcată de conflicte, la deschiderea reuniunii de două zile desfășurate la Vatican.

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