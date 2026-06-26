Canicula extremă închide principalele atracții turistice din Franța. Turnul Eiffe, Luvrul și Disneyland Paris, afectate

Valul de căldură care lovește Europa de Vest provoacă închiderea temporară a unor dintre cele mai vizitate obiective turistice din Franța. Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și atracțiile în aer liber de la Disneyland Paris și-au modificat programul sau și-au suspendat activitatea din cauza temperaturilor extreme.
Canicula fără precedent care afectează Europa de Vest începe să aibă un impact direct asupra turismului. În Franța, mai multe atracții emblematice și-au închis temporar porțile sau și-au redus programul de funcționare pentru a proteja atât vizitatorii, cât și angajații.
Printre cele mai afectate se numără Turnul Eiffel și Muzeul Luvru, care și-au închis porțile mai devreme, la ora 16:00, pe fondul temperaturilor ce au depășit 40 de grade Celsius în unele regiuni ale țării.
Disneyland Paris și celebra librărie Shakespeare and Company, afectate de caniculă
Valul de căldură a determinat și închiderea atracțiilor în aer liber de la Disneyland Paris, măsura urmând să rămână în vigoare atât timp cât condițiile meteorologice extreme persistă.
De asemenea, celebra librărie Shakespeare and Company din capitala Franței și-a suspendat temporar activitatea din cauza temperaturilor ridicate.
Potrivit specialiștilor, canicula este alimentată de un fenomen meteorologic cunoscut sub denumirea de „blocaj Omega”, care favorizează formarea unor așa-numite „cupole de căldură”. Acestea sunt mase de aer de înaltă presiune ce blochează aerul fierbinte deasupra unei regiuni pentru mai multe zile.
Acesta este al doilea episod major de caniculă din acest sezon care afectează Europa continentală, iar experții avertizează că astfel de fenomene devin tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.
Vești proaste de la specialiști
Conform Organizației Meteorologice Mondiale, Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală. Franța, Spania, Italia, Portugalia, Elveția și Germania se confruntă în aceste zile cu temperaturi cu până la 10 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă.
Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și în zilele următoare, existând posibilitatea apariției unor noi restricții, inclusiv în domeniul transporturilor și al activităților turistice.