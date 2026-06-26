Canicula extremă închide principalele atracții turistice din Franța. Turnul Eiffe, Luvrul și Disneyland Paris, afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:08

Valul de căldură care lovește Europa de Vest provoacă închiderea temporară a unor dintre cele mai vizitate obiective turistice din Franța. Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și atracțiile în aer liber de la Disneyland Paris și-au modificat programul sau și-au suspendat activitatea din cauza temperaturilor extreme.

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