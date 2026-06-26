Valul de căldură lovește rețeaua electrică din Franța. 50.000 de locuințe au rămas fără curent

Valul de căldură din Franța a lăsat 50.000 de locuințe fără curent electric. Penele au afectat mai multe zone ale țării, în special trei departamente, potrivit AFP.
Temperaturile foarte ridicate au pus presiune pe rețeaua de distribuție a energiei, iar operatorul francez a activat forța de intervenție rapidă. Măsura a fost luată din cauza riscului ridicat de incidente provocate de căldura extremă.
Problemele au apărut după mai multe zile cu temperaturi foarte mari. Cablurile subterane sunt afectate în astfel de situații, mai ales în orașele mari, unde asfaltul se încălzește puternic. Potrivit operatorului francez, joi, la ora 19:00, 50.000 de clienți erau fără curent electric în urma incidentelor legate de căldura excepțională. Cele mai multe pene au fost înregistrate în Yvelines, Hauts-de-Seine și Gironde.
Cele mai afectate departamente
Cele mai multe locuințe afectate au fost în departamentul Yvelines, unde 33.000 de clienți au rămas fără curent. În Hauts-de-Seine au fost afectați 7.400 de clienți, iar în Gironde, 5.700. Operatorul francez a transmis că majoritatea incidentelor pot fi rezolvate în câteva ore. În multe cazuri, intervențiile se pot face de la distanță.
Totuși, unele probleme sunt mai complicate și au nevoie de echipe trimise la fața locului. Peste 1.000 de tehnicieni și companii partenere au fost mobilizate pentru intervenții. Autoritățile încearcă să limiteze cât mai repede efectele penelor de curent. În astfel de perioade, rețeaua electrică este solicitată mai mult, iar căldura din sol poate provoca avarii.
Au fost incidente și în Paris
Câteva incidente au fost semnalate și în Paris. Acestea au fost rezolvate rapid și nu au avut un impact semnificativ asupra clienților, a transmis operatorul. Problemele cele mai mari au fost în zonele unde rețeaua subterană a fost afectată de temperaturile foarte ridicate. În orașele mari, asfaltul poate reține multă căldură, iar acest lucru afectează cablurile.
„Temperaturile foarte ridicate acumulate pe parcursul mai multor zile, cu o temperatură care nu scade sub 25°C noaptea, pot crește temperatura terenului asfaltat până la 80°C în anumite locuri. Acest lucru poate pune la încercare cablurile subterane, în special în orașele mari” a transmis operatorul, conform sursei.
Sistemul de intervenție a fost activat prima dată în 2003
Sistemul FIRE a fost creat după furtunile puternice din 1999. Acesta a fost activat pentru prima dată în timpul unui val de căldură, în 2003. Acum, sistemul a fost din nou folosit pentru a răspunde rapid incidentelor provocate de temperaturile extreme. Operatorul francez spune că riscul rămâne ridicat atât timp cât solul nu se răcește.
„Episodul de val de căldură este de lungă durată și atâta timp cât solul nu se răcește, riscul de incidente este mai mare”, în special în orașele în care rețeaua de distribuție a energiei electrice este îngropată, a explicat, pentru AFP, un purtător de cuvânt al operatorului francez.
Valul de căldură continuă să pună presiune pe infrastructură, nu doar pe oameni. În perioadele cu temperaturi extreme, consumul de energie crește, iar cablurile și echipamentele pot fi afectate de căldura acumulată. De aceea, echipele de intervenție rămân mobilizate în zonele unde există risc de noi pene de curent.