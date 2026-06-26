Bilanțul persoanelor înecate în Franța a ajuns la 55. Cele mai multe decese au loc în zone nesupravegheate

Numărul persoanelor care au murit înecate în Franța a ajuns la 55, în timp ce oamenii caută tot mai multe soluții ca să facă față valului de căldură. Bilanțul este unul îngrijorător, iar autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește în continuare. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul francez al Sportului, Marina Ferrari.
Cele mai multe cazuri au avut loc în locuri unde înotul nu era supravegheat sau nu era autorizat. În plină caniculă, mulți oameni merg la lacuri, râuri sau canale pentru a se răcori. Problema este că aceste zone pot fi periculoase, mai ales dacă nu există salvamari, indicatoare clare sau condiții sigure pentru înot.
Peste jumătate dintre înecuri au loc în zone nesupravegheate
Ministrul sportului a atras atenția că o mare parte dintre tragedii se produc în spații unde oamenii nu ar trebui să intre în apă. Potrivit acesteia, 65% dintre înecuri au loc în zone de înot nesupravegheate sau neautorizate. Acolo, riscurile sunt mai mari, pentru că apa poate fi adâncă, curenții pot fi puternici, iar intervenția rapidă este mult mai dificilă.
„65% dintre aceste înecuri au loc în zone de înot nesupravegheate sau neautorizate”.
Valul de căldură a afectat puternic Franța, iar vineri 61 de departamente se aflau în alertă roșie. Temperaturile extreme i-au făcut pe mulți oameni să caute refugiu în apă. Chiar dacă valul de căldură a început să scadă ușor după ce a atins apogeul cu o zi înainte, pericolul rămâne ridicat.
Vara trecută, peste 400 de oameni au murit înecați în Franța
Datele arată că problema nu este una nouă. În vara anului 2025, 409 persoane au murit prin înec în Franța. Numărul a fost cu 16% mai mare față de 2024, potrivit Sănătății Publice din Franța. Printre victime s-au numărat și 57 de copii și adolescenți.
Ultimul bilanț anunțat anterior arăta 40 de persoane înecate până la data de 18 iunie, potrivit premierului francez Sébastien Lecornu. Acum, numărul a ajuns la 55. Creșterea rapidă a bilanțului îngrijorează autoritățile, mai ales în contextul temperaturilor foarte ridicate și al numărului mare de oameni care caută locuri unde să se răcorească.
Oamenii caută răcoare în ape interzise pentru înot
În timpul valului de căldură, mulți francezi au mers să înoate în locuri care nu sunt amenajate pentru astfel de activități. Este vorba despre lacuri, râuri și canale nesupravegheate. Chiar dacă nevoia de răcorire este firească în zilele caniculare, autoritățile avertizează că astfel de locuri pot ascunde pericole serioase.
Marina Ferrari le-a cerut oamenilor să respecte regulile de siguranță și să fie foarte atenți unde intră în apă. Ea a spus că este de înțeles că oamenii vor să se răcorească, dar a atras atenția că alegerea locului poate face diferența între o zi de relaxare și o tragedie.
„Nu este o coincidență, în timpul unor valuri de căldură ca acestea, să înotăm în zone nesupravegheate. Este de înțeles; toată lumea trebuie să se răcorească, iar oamenii vor să meargă la apă, dar trebuie să fim foarte atenți unde ne scufundăm”, a declarat ministrul sportului.
Autoritățile cer respectarea regulilor de siguranță
Mesajul autorităților este simplu: oamenii trebuie să evite zonele neautorizate și să aleagă locurile unde înotul este permis și supravegheat. În zilele de caniculă, tentația de a intra în apă este mare, însă riscurile cresc atunci când nu există salvamari sau condiții clare de siguranță.
Specialiștii recomandă prudență mai ales în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă și al celor care nu știu să înoate foarte bine. În astfel de perioade, atenția trebuie să fie mai mare, pentru că temperaturile extreme pot împinge oamenii să ia decizii rapide, fără să evalueze pericolul. Autoritățile franceze se tem că bilanțul ar putea continua să crească dacă regulile de siguranță nu sunt respectate.