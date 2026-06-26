Bilanțul persoanelor înecate în Franța a ajuns la 55. Cele mai multe decese au loc în zone nesupravegheate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 iun. 2026, 12:36

Numărul persoanelor care au murit înecate în Franța a ajuns la 55, în timp ce oamenii caută tot mai multe soluții ca să facă față valului de căldură. Bilanțul este unul îngrijorător, iar autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește în continuare. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul francez al Sportului, Marina Ferrari.

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