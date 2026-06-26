Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Canicula schimbă regulile la Paris. Autoritățile au interzis consumul și vânzarea de alcool
Foto: Profimedia
Poliția din Paris a impus o interdicție temporară privind consumul de alcool în capitala franceză în contextul valului de caniculă care pune presiune pe sistemul sanitar.
Citește și
- 09:24Avertisment de la NATO: Rusia pregătește noi atacuri împotriva statelor din estul Europei
- 09:22Olanda emite primul Cod roșu de caniculă din istorie. Europa fierbe sub temperaturi extreme
- 08:48Valul de căldură lovește rețeaua electrică din Franța. 50.000 de locuințe au rămas fără curent
- 08:38Fostul șef al instituției din Guvernul Orban care finanța maghiarii din Transilvania a fost arestat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News