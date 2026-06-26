Moscova susține că a respins un atac record cu peste 600 de drone ucrainene: Moscova, Tula și Crimeea, vizate VIDEO

Publicat 26 iun. 2026, 10:42 Actualizat 26 iun. 2026, 10:46

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 660 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, într-unul dintre cele mai ample atacuri raportate de la începutul războiului. Aparatele ar fi fost interceptate în aproximativ zece regiuni, inclusiv în zona Moscovei și în Crimeea.

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