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Extern· 1 min citire
Moscova susține că a respins un atac record cu peste 600 de drone ucrainene: Moscova, Tula și Crimeea, vizate VIDEO
Atac drone/ Foto: X
Publicat26 iun. 2026, 10:42
Actualizat26 iun. 2026, 10:46
Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 660 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, într-unul dintre cele mai ample atacuri raportate de la începutul războiului. Aparatele ar fi fost interceptate în aproximativ zece regiuni, inclusiv în zona Moscovei și în Crimeea.
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