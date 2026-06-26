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Cum a ajuns un copil de doar 3 ani în mijlocul crocodililor: scene șocante la ZOO, în Marea Britanie

Crocodil

Crocodil

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 08:00
Actualizat26 iun. 2026, 08:01
SursăRealitatea PLUS

Clipe de coșmar la grădina zoologică. Un copil de doar 3 ani a ajuns în țarcul crocodililor după ce un străin l-a împins peste gardul de protecție. Incidentul s-a întâmplat în Marea Britanie, totul, sub privirile îngrozite ale familiei.

Fără să stea pe gânduri, proprietarii complexului au sărit direct în mijlocul reptilelor și au reușit să îl scoată pe copil dintre animale.

În urma atacului, băiatul a suferit fracturi la braț și la bazin și a fost transportat de urgență la spital, unde se află în stare critică, dar stabilă. Între timp, anchetatorii încearcă să afle exact cum s-a produs tragedia și de ce suspectul a recurs la un astfel de gest.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a fost arestat pentru tentativă de omor, însă a fost eliberat ulterior pe cauțiune, după ce medicii au stabilit că nu putea fi audiat.

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