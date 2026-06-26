Cum a ajuns un copil de doar 3 ani în mijlocul crocodililor: scene șocante la ZOO, în Marea Britanie

Publicat 26 iun. 2026, 08:00 Actualizat 26 iun. 2026, 08:01 Sursă Realitatea PLUS

Clipe de coșmar la grădina zoologică. Un copil de doar 3 ani a ajuns în țarcul crocodililor după ce un străin l-a împins peste gardul de protecție. Incidentul s-a întâmplat în Marea Britanie, totul, sub privirile îngrozite ale familiei.

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