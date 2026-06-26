Olanda emite primul Cod roșu de caniculă din istorie. Europa fierbe sub temperaturi extreme
Olanda
Olanda a emis pentru prima dată în istorie un cod roșu de caniculă, în timp ce mare parte din Europa este afectată de un val de căldură extremă.
Meteorologii au avertizat că situația este una periculoasă, iar populația trebuie să respecte recomandările autorităților și ale serviciilor de urgență. Temperaturile ar putea ajunge local la 40 de grade Celsius, un prag neobișnuit pentru Țările de Jos. Alerta a fost emisă pentru opt dintre cele 12 provincii ale țării.
„Situația este periculoasă; urmați recomandările autorităților și ale serviciilor de urgență”, au transmis meteorologii, potrivit AFP.
Codul roșu va rămâne în vigoare cel puțin până sâmbătă. În același timp, regiunile nordice și provincia Zeeland se află sub cod portocaliu. Autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a limita riscurile provocate de temperaturile extreme. Valul de căldură afectează transporturile, sistemul medical, școlile și infrastructura energetică din mai multe țări europene.
Transportul feroviar, afectat de temperaturile extreme
În Olanda, operatorul feroviar național a redus numărul trenurilor aflate în circulație. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor ridicate, care pot afecta infrastructura feroviară și pot provoca probleme în trafic. Ministrul Infrastructurii le-a recomandat oamenilor să folosească mașinile doar dacă este absolut necesar. Autoritățile încearcă astfel să reducă deplasările în perioadele cu risc ridicat.
Oamenii de știință avertizează că valurile repetate de căldură sunt printre cele mai clare semne ale încălzirii globale. Specialiștii spun că astfel de episoade vor deveni mai frecvente, mai lungi și mai intense. Europa se confruntă deja cu temperaturi foarte ridicate în mai multe țări, iar efectele se văd rapid în viața de zi cu zi. Transporturile, spitalele, școlile și centralele electrice sunt puse sub presiune.
Număr record de urgențe medicale la Londra
În Londra, serviciul de ambulanță a anunțat că miercuri a înregistrat cel mai mare număr de urgențe medicale critice din istorie. Temperaturile extreme au dus la o creștere puternică a cazurilor grave. Într-o singură zi au fost raportate 642 de apeluri de categoria unu. În această categorie intră cele mai urgente situații, cum sunt stopurile cardiace sau cazurile în care pacienții nu mai respiră.
Valul de căldură pune o presiune uriașă pe serviciile medicale. Persoanele în vârstă, copiii și oamenii cu boli cronice sunt cei mai expuși. Medicii atrag atenția că problemele pot apărea rapid atunci când organismul nu mai reușește să se răcorească. Din acest motiv, autoritățile cer populației să evite expunerea la soare în orele cele mai fierbinți și să se hidrateze constant.
Reactoare nucleare oprite în Franța din cauza caniculei
În Franța, canicula a afectat inclusiv producția de energie. Compania franceză de electricitate EDF a oprit încă două reactoare nucleare, astfel că numărul total al unităților scoase din funcțiune a ajuns la trei. Decizia a fost luată după ce temperaturile ridicate au încălzit râurile folosite pentru răcirea reactoarelor. Dacă apa caldă era evacuată înapoi în râuri, limitele de mediu pentru protejarea ecosistemelor puteau fi depășite.
Și Elveția a anunțat reducerea activității la centrala nucleară Beznau. Autoritățile au precizat că reactoarele ar putea fi oprite dacă temperaturile ridicate persistă. În astfel de situații, căldura extremă nu afectează doar confortul oamenilor, ci și funcționarea infrastructurii esențiale. Rețelele de energie, transporturile și serviciile publice pot avea probleme atunci când temperaturile rămân ridicate mai multe zile la rând.
Sindicatele din Franța cer grevă în școli
În Franța, sindicatele din învățământ au cerut declanșarea unei greve. Acestea reclamă condiții de muncă greu de suportat în școli, din cauza temperaturilor extreme. Organizațiile sindicale spun că autoritățile nu au fost suficient de pregătite pentru astfel de episoade de căldură. În multe unități de învățământ, elevii și profesorii ajung să lucreze în săli foarte încălzite.
„Sănătatea personalului și a elevilor, precum și condițiile lor de muncă sunt puse în pericol”, au transmis organizațiile sindicale.
Sindicatele acuză autoritățile de lipsă de pregătire în fața valurilor de căldură. În ultimii ani, astfel de episoade au devenit tot mai dese în Europa. Școlile, spitalele și instituțiile publice sunt nevoite să se adapteze, mai ales în clădirile vechi, unde sistemele de răcire lipsesc sau sunt insuficiente. Pentru elevi și profesori, zilele de caniculă pot deveni greu de suportat.
Un copil de trei ani a murit în Franța după ce a rămas blocat în mașină
Un băiat de trei ani a murit în apropiere de Paris după ce a rămas blocat în mașina familiei. Potrivit procurorilor, copilul ar fi ieșit nesupravegheat timp de aproximativ 45 de minute și s-ar fi urcat în automobil. El nu a mai putut ieși, deoarece sistemul de siguranță pentru copii era activat. Este al treilea caz similar raportat în Franța în această săptămână.
Tragedia vine la doar câteva zile după un incident asemănător petrecut în localitatea Carpentras, din Vaucluse. Acolo, doi copii de 2 și 4 ani au murit în mașina familiei. Anchetatorii iau în calcul varianta că micuții ar fi fost uitați în vehicul. În perioadele de caniculă, interiorul unei mașini se încălzește extrem de repede, chiar și atunci când afară temperatura nu pare insuportabilă.
Spania analizează peste 200 de decese posibil legate de căldură
În Spania, valul de căldură ar putea fi asociat cu 212 decese înregistrate între duminică și miercuri. Estimările aparțin sistemului de monitorizare MoMo, care analizează statisticile zilnice privind mortalitatea. Autoritățile urmăresc atent evoluția situației, pentru că temperaturile extreme pot agrava problemele de sănătate ale persoanelor vulnerabile. În astfel de perioade, numărul deceselor poate crește mai ales în rândul vârstnicilor și al celor cu afecțiuni cronice.
Canicula afectează deja peste 100 de milioane de europeni. Calculele realizate de AFP arată că cel puțin 101 milioane de persoane din Europa au fost expuse joi unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Dintre acestea, aproximativ 50 de milioane se află în Franța, iar alte 18 milioane în Germania. Valul de căldură are, astfel, o amploare rară și afectează zone întinse de pe continent.
ONU avertizează asupra încălzirii provocate de combustibilii fosili
Șeful departamentului pentru climă al ONU, Simon Stiell, a transmis că actualul val de căldură este legat de poluarea produsă de combustibilii fosili. El a atras atenția că episoadele de temperaturi extreme se vor agrava dacă omenirea continuă să ardă cantități mari de cărbune, petrol și gaze. Mesajul vine în contextul în care mai multe țări europene se confruntă simultan cu avertizări de caniculă. Efectele se văd deja în sănătate, transporturi, energie și agricultură.
„Atât timp cât omenirea va continua să ardă cantități uriașe de cărbune, petrol și gaze, căldura extremă va continua să se agraveze”, a avertizat acesta.
Valurile de căldură nu mai sunt tratate doar ca episoade meteo trecătoare. Ele devin tot mai des o problemă de sănătate publică și de siguranță. Autoritățile sunt obligate să ia măsuri rapide, iar populația este îndemnată să fie atentă la recomandări. În multe zone, temperaturile extreme pot deveni periculoase în doar câteva ore.
Germania se pregătește pentru temperaturi record
În Germania, mai multe competiții sportive în aer liber au fost anulate. Temperaturile sunt estimate între 35 și 41 de grade Celsius, iar specialiștii avertizează că recordul național pentru luna iunie ar putea fi depășit. Recordul actual este de 39,6 grade Celsius și a fost stabilit în 2019 în landul Saxonia-Anhalt. Autoritățile urmăresc cu atenție evoluția vremii în acest weekend.
Operatorul feroviar german Deutsche Bahn le-a recomandat pasagerilor să evite deplasările. Există risc de întârzieri provocate de incendii de vegetație și furtuni. Căldura extremă poate afecta liniile de cale ferată, instalațiile electrice și circulația trenurilor. În astfel de condiții, oamenii sunt sfătuiți să călătorească doar dacă este necesar și să urmărească anunțurile oficiale.
România, sub cod galben și cod portocaliu de caniculă
Și România este afectată de valul de căldură. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile până pe 29 iunie. Valul de căldură se va extinde treptat și va cuprinde întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi extreme, care pot ajunge până la 40 de grade Celsius, dar și disconfort termic deosebit de accentuat.
Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, mai întâi în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Vineri, valul de căldură se extinde în toate regiunile țării. Va fi cod galben în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania. ANM a emis și cod portocaliu pentru 11 județe din vestul, centrul și nord-vestul României.
Județele aflate sub cod portocaliu
Codul portocaliu vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș. În aceste zone, temperaturile vor fi foarte ridicate, iar disconfortul termic va fi puternic. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest.
Disconfortul termic va fi extrem, iar indicele temperatură-umezeală va depăși clar pragul critic de 80 de unități. În astfel de condiții, căldura se simte mai apăsător decât arată temperatura din termometre. Oamenii sunt sfătuiți să evite expunerea la soare, să bea apă și să aibă grijă de copii, vârstnici și persoane cu boli cronice. Valul de căldură va continua să afecteze țara în zilele următoare.
Recomandările medicilor pentru zilele de caniculă
Medicii recomandă hidratare constantă în perioadele cu temperaturi extreme. Oamenii ar trebui să bea între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără să aștepte apariția senzației de sete. Sunt recomandate apa și sucurile naturale. Trebuie evitate băuturile cu multă cofeină, băuturile foarte dulci și alcoolul, pentru că pot favoriza deshidratarea.
Specialiștii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11.00 și 18.00. Dacă ieșirea afară este necesară, sunt indicate haine lejere, din fibre naturale, în culori deschise, pălării de soare și ochelari. Aerul condiționat trebuie folosit cu grijă, astfel încât temperatura din interior să fie cu cel mult 5 grade Celsius mai mică decât cea de afară. Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii trebuie protejate în mod special.
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