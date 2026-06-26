Fostul șef al instituției din Guvernul Orban care finanța maghiarii din Transilvania a fost arestat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:38

Balazs Bus, fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național maghiar (NKA), principala structură prin care guvernul Viktor Orban finanța proiecte culturale, sportive și sociale ale comunităților maghiare din afara țării, a fost arestat. Cea mai mare parte a fondurilor administrate de NKA ajungea la maghiarii din Transilvania.

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