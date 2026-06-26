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Fostul șef al instituției din Guvernul Orban care finanța maghiarii din Transilvania a fost arestat

Viktor Orban

Viktor Orban

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:38

Balazs Bus, fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național maghiar (NKA), principala structură prin care guvernul Viktor Orban finanța proiecte culturale, sportive și sociale ale comunităților maghiare din afara țării, a fost arestat. Cea mai mare parte a fondurilor administrate de NKA ajungea la maghiarii din Transilvania.

Anchetatorii suspectează că peste 17 miliarde de forinți (aproximativ 48 de milioane de euro) ar fi putut fi distribuiți ilegal prin intermediul a 1.079 de decizii de finanțare, începând cu decembrie 2024.

Alături de Bus, alte cinci persoane au fost reținute, printre care personal de conducere al NKA și al Managementului Național de Sprijin Cultural, precum și membri ai unui comitet decizional.

Toți cei implicați sunt suspectați de deturnare frauduloasă de fonduri, cauzând pierderi financiare deosebit de importante. Autoritățile au invocat riscul de evadare, disimulare a probelor, influențare a procedurilor și recidivă, iar instanța a aprobat cererea de arest, conform Hirado.

Transilvania, principalul beneficiar al fondurilor NKA

NKA reprezenta principala sursă de finanțare de la Budapesta pentru comunitățile maghiare din diaspora, cu precădere din Transilvania.

Datele arată că, într-o singură lună, peste jumătate din cele aproximativ 2.000 de proiecte aprobate ale diasporei maghiare, cu o finanțare totală de 5 milioane de euro, proveneau din Transilvania. Concret, din cele 1.922 de proiecte finanțate la acea dată, 1.028 aparțineau Transilvaniei, urmate de cele din Slovacia (453), Voivodina (218), Transcarpatia (164), Croația (41) și Slovenia (18).

Prin aceste fonduri, guvernul Orban a susținut proiecte precum dezvoltarea infrastructurii, realizarea de opere de artă și monumente comemorative, presa de limbă maghiară, publicarea de cărți, programe educaționale și culturale, festivaluri, precum și activități religioase, pentru tineret și sportive.

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