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Extern· 2 min citire
Fostul șef al instituției din Guvernul Orban care finanța maghiarii din Transilvania a fost arestat
Viktor Orban
Balazs Bus, fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național maghiar (NKA), principala structură prin care guvernul Viktor Orban finanța proiecte culturale, sportive și sociale ale comunităților maghiare din afara țării, a fost arestat. Cea mai mare parte a fondurilor administrate de NKA ajungea la maghiarii din Transilvania.
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