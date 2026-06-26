Noi creșteri ale prețului petrolului după ce Iranul a atacat o navă americană în Strâmtoarea Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:23

SUA acuză Iranul că a lovit joi seara o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz, primul incident de acest gen de la semnarea săptămâna trecută a unui memorandum de pace între Washington și Teheran.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cresterepretpetroliranatacsuaormuz