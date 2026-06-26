Noi creșteri ale prețului petrolului după ce Iranul a atacat o navă americană în Strâmtoarea Ormuz

SUA acuză Iranul că a lovit joi seara o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz, primul incident de acest gen de la semnarea săptămâna trecută a unui memorandum de pace între Washington și Teheran.
Atacul a provocat o creștere imediată cu 2% a prețurilor mondiale la petrol și a forțat suspendarea misiunii de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în Golful Persic, potrivit CNN.
Un oficial american a declarat pentru CNN că nava a fost lovită de o dronă iraniană, fără a oferi alte detalii. Primele informații apărute joi seara indicau un proiectil „de origine necunoscută”. United Kingdom Maritime Trade Operations a confirmat că nava cargo a fost avariată în partea tribord, inclusiv puntea de comandă, fără a fi raportate victime.
Gardienii Revoluției, avertisment înainte de atac
Deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea, atacul s-a produs la câteva ore după ce puternicul Corp al Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că navele vor beneficia de trecere în siguranță doar pe rutele aprobate de Teheran, o contestare directă a afirmației administrației Trump că strâmtoarea este „liberă și deschisă navigației”.
Incidentul a survenit în timp ce secretarul de stat Marco Rubio se afla în turneu în statele din Golf, încercând să convingă aliații regionali, sceptici față de concesiile făcute de Washington, de avantajele acordului cu Iranul.
Evacuarea marinarilor, blocată din nou
Organizația Maritimă Internațională (IMO) a anunțat suspendarea imediată a misiunii de evacuare a sute de nave și a peste 11.000 de marinari blocați în regiune de la izbucnirea războiului. Misiunea abia începuse în ultimele zile, după semnarea memorandumului SUA-Iran.
„Siguranța marinarilor rămâne prioritatea absolută. Planul de evacuare va fi suspendat până când vom avea o imagine mai clară a situației”, a declarat Arsenio Dominguez, secretarul general al IMO. Navelor care tranzitează zona li s-a recomandat prudență sporită și raportarea oricărei activități suspecte.