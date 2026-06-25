Summit cu mize majore la Ankara. Mark Rutte: NATO va anunţa noi contracte pentru Apărare, în valoare de miliarde de dolari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 23:06

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi la Consiliul Atlantic că, în cadrul summitului din 7–8 iulie de la Ankara, Alianța va anunța noi contracte de apărare în valoare de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

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