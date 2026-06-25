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Summit cu mize majore la Ankara. Mark Rutte: NATO va anunţa noi contracte pentru Apărare, în valoare de miliarde de dolari

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 23:06

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi la Consiliul Atlantic că, în cadrul summitului din 7–8 iulie de la Ankara, Alianța va anunța noi contracte de apărare în valoare de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

În declarațiile făcute la un grup de reflecție american, Mark Rutte a precizat că, în cadrul reuniunii la vârf la care va fi prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, NATO va reconfirma sprijinul său continuu pentru Ucraina.

Totodată, șeful NATO a apreciat că firmele din SUA şi Europa şi-au mărit producţia pentru a suplimenta cererea de armament, dar mai sunt necesare eforturi în acest sens.

Potrivit secretarului general, una din direcţiile de acţiune ar fi depăşirea situaţiei actuale, în care industria de apărare este fragmentată între ţări.

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