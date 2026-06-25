Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Summit cu mize majore la Ankara. Mark Rutte: NATO va anunţa noi contracte pentru Apărare, în valoare de miliarde de dolari
FOTO: Arhivă
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi la Consiliul Atlantic că, în cadrul summitului din 7–8 iulie de la Ankara, Alianța va anunța noi contracte de apărare în valoare de miliarde de dolari, potrivit Reuters.
Citește și
- 22:29Accident feroviar grav în Polonia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar zeci de salvatori au intervenit de urgență
- 21:57Schimbare radicală la cumpărarea telefoanelor în UE: Ce vor conține noile etichete obligatorii
- 21:38Donald Tusk reafirmă sprijinul total pentru Ucraina: ”Polonia va continua să ajute fără ezitare”
- 21:12Incident grav în Strâmtoarea Ormuz. Cargou sub pavilionul Singapore, lovit de un „proiectil de origine necunoscută”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News