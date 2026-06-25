Două femei au murit după ce au fost spulberate pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul tragediei

O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din Newark, statul american New Jersey, după ce două femei și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe o trecere de pietoni. Victimele se întorceau acasă după o petrecere, când au fost lovite violent de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul accidentului imediat după impact.
Impact fatal surprins de camerele de supraveghere
Potrivit autorităților, accidentul s-a produs la intersecția dintre Park Avenue și North 7th Street, într-o zonă intens circulată din Newark. Cele două femei traversau regulamentar strada în momentul în care au fost lovite în plin de un autoturism care circula cu viteză.
Victimele au fost identificate ca fiind Mariana Elizabeth Valverde Beltran, în vârstă de 58 de ani, și Maria Isabel DeLosAngeles Salgado Ayala, de 61 de ani. Ambele se întorceau pe jos de la o reuniune unde urmăriseră împreună un meci din cadrul Cupei Mondiale.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată momentul dramatic al impactului. Conform anchetatorilor, cele două femei au fost proiectate în aer în urma coliziunii, suferind răni incompatibile cu viața.
Suspectul a fost identificat de autorități
Anchetatorii l-au identificat pe presupusul șofer implicat în accident ca fiind David J. Zapata-Vera, un bărbat în vârstă de 26 de ani. Potrivit procurorilor din comitatul Essex, acesta ar fi părăsit locul tragediei fără să acorde ajutor victimelor.
Martorii susțin că autoturismul circula cu viteză mare și că șoferul ar fi accelerat în apropierea intersecției, chiar în momentul în care semaforul își schimba culoarea.
„A apăsat accelerația și a trecut cu viteză prin intersecție. A fost un moment șocant”, a declarat unul dintre martorii accidentului pentru presa locală.
Familiile victimelor cer dreptate
Moartea celor două femei a provocat o undă de șoc în rândul rudelor și apropiaților. Familia Marianei Valverde Beltran a transmis că pierderea este imposibil de acceptat și speră ca persoana responsabilă să răspundă în fața legii.
„Sperăm ca autoritățile să facă dreptate. Este o tragedie care va marca pentru totdeauna viețile tuturor celor care le-au cunoscut”, au transmis apropiații uneia dintre victime.
Acuzații grave formulate împotriva șoferului
În urma investigațiilor, procurorii au formulat mai multe capete de acuzare împotriva suspectului. Acesta este cercetat pentru două infracțiuni de omor prin imprudență cu un vehicul, două acuzații de părăsire a locului accidentului soldat cu decese și două capete de acuzare privind punerea în pericol a unor persoane rănite.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul, iar autoritățile încearcă să afle dacă șoferul se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe în momentul tragediei.