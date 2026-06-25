Două femei au murit după ce au fost spulberate pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul tragediei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 21:10

O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din Newark, statul american New Jersey, după ce două femei și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe o trecere de pietoni. Victimele se întorceau acasă după o petrecere, când au fost lovite violent de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul accidentului imediat după impact.

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