Publicat 25 iun. 2026, 17:01 Sursă The Telegraph

Detalii apărute în presa internațională indică faptul că o operațiune de sabotaj împotriva conductelor Nord Stream ar fi fost ascunsă în spatele unei acoperiri neobișnuite: realizarea unui film pentru adulți.

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