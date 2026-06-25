Operațiunea Nord Stream: cum ar fi fost mascat sabotajul sub pretextul unui „film pentru adulți”

Detalii apărute în presa internațională indică faptul că o operațiune de sabotaj împotriva conductelor Nord Stream ar fi fost ascunsă în spatele unei acoperiri neobișnuite: realizarea unui film pentru adulți.
Potrivit publicației The Telegraph, planul ar fi fost conceput de o echipă de agenți și scafandri care au folosit această explicație pentru a reduce suspiciunile autorităților din Germania și Suedia.
În realitate, misiunea viza amplasarea de explozibili pe fundul Mării Baltice, cu obiectivul de a avaria infrastructura energetică ce transporta gaze naturale din Rusia către Germania.
O echipă sub acoperire și o poveste construită pentru a evita controalele
Operațiunea ar fi fost realizată de un grup format din patru bărbați și o femeie, desfășurat pe coasta baltică a Germaniei în toamna anului 2022. Participanții ar fi fost instruiți să declare că se află în zonă pentru filmări destinate unui proiect pentru adulți, o poveste care, în viziunea coordonatorilor, trebuia să reducă nivelul de verificare din partea autorităților.
Pe parcurs, însă, acoperirea inițială ar fi fost abandonată în favoarea unei explicații mai simple, aceea a unei vacanțe cu activități de scufundări. În spatele acestei versiuni, echipa ar fi urmărit un obiectiv mult mai complex: coborârea la aproximativ 80 de metri adâncime pentru a plasa dispozitive explozive pe infrastructura submarină.
„Generalul” și „Colonelul” din spatele planului
Potrivit informațiilor citate din cartea „Conspirația Nord Stream”, scrisă de jurnalistul de investigație Bojan Pancevski, operațiunea ar fi fost coordonată de doi oficiali militari ucraineni identificați doar sub pseudonimele „Generalul” și „Colonelul”.
Aceștia ar fi făcut parte dintr-o structură care nu acționa direct la ordinele președintelui Volodimir Zelenski, iar planificarea ar fi inclus recrutarea unor scafandri civili. Printre aceștia s-ar fi aflat și o femeie cunoscută anterior pentru apariția pe coperta unei reviste erotice.
Participanții ar fi urmat antrenamente în locații secrete din Ucraina, unde au exersat tehnici de scufundare și metode de amplasare a explozibililor, inclusiv proceduri de camuflare a echipamentului.
Exploziile din Marea Baltică și ancheta internațională
Conform acelorași surse, pe 26 septembrie 2022 au avut loc patru explozii în apropierea unei insule daneze, care au avariat trei din cele patru conducte Nord Stream. Incidentul a declanșat un amplu scandal internațional, în contextul în care Rusia a fost inițial suspectată de implicare.
Ulterior, anchetatori germani ar fi identificat posibilii participanți ucraineni, pe baza imaginilor din porturi și a analizelor foto-video realizate din zonele de trafic maritim. Un singur suspect ar fi fost reținut și audiat în legătură cu acest caz.