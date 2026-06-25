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Extern· 2 min citire
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz. Cargou sub pavilionul Singapore, lovit de un „proiectil de origine necunoscută”
FOTO: Arhivă
Un proiectil de origine necunoscută a provocat avarii unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, pe fondul tensiunilor din regiune, unde această rută strategică reprezintă un punct sensibil în negocierile dintre Iran și Statele Unite, potrivit AFP.
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