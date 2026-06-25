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Incident grav în Strâmtoarea Ormuz. Cargou sub pavilionul Singapore, lovit de un „proiectil de origine necunoscută”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 21:12

Un proiectil de origine necunoscută a provocat avarii unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, pe fondul tensiunilor din regiune, unde această rută strategică reprezintă un punct sensibil în negocierile dintre Iran și Statele Unite, potrivit AFP.

„Un cargou a fost lovit la tribord de un proiectil de origine necunoscută, provocând avarii la puntea de comandă. Comandantul nu a semnalat victime sau un impact asupra mediului”, a precizat agenţia, adăugând că incidentul a avut loc la 7,5 mile nautice (14 kilometri) sud-est de Dahit, o localitate din Sultanatul Oman.

Compania britanică de securitate maritimă Vanguard Tech a identificat această navă ca fiind portcontainerul Ever Lovely, care arborează pavilionul singaporez.

Incidentul survine după mai bine de o săptămână de relativă acalmie în strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul şi Washingtonul au ridicat blocadele concurente în cadrul protocolului lor de acord menit să pună capăt războiului.

Deşi acest document prevede navigaţia fără taxe timp de 60 de zile, Iranul şi Omanul discută în prezent despre gestionarea viitoare a acestei rute maritime, esenţială pentru comerţul mondial cu hidrocarburi. Iranul doreşte să impună taxe de trecere, care nu existau înainte de război şi la care Washingtonul se opune ferm. Sultanatul Oman a declarat la începutul acestei săptămâni că analizează, împreună cu Iranul, această măsură, dar a precizat joi că nu este prevăzută nicio „taxă de trecere”.

Autorităţile de la Muscat au anunţat, de asemenea, deschiderea unui „coridor maritim temporar”, prezentat ca o iniţiativă coordonată cu ONU.

Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au ameninţat că vor răspunde cu „măsuri adecvate” la orice încercare de traversare fără autorizarea lor prealabilă.

Pe 12 iunie, o navă fusese deja lovită de un proiectil de origine necunoscută în strâmtoare, în largul coastelor omaneze, potrivit agenţiei UKMTO.

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