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Donald Tusk reafirmă sprijinul total pentru Ucraina: ”Polonia va continua să ajute fără ezitare”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 21:38

Premierul Donald Tusk a declarat joi că Polonia va continua să sprijine Ucraina, în ciuda disputei care persistă între cele două state, informează dpa.

”În pofida emoțiilor implicate, Polonia este alături de Ucraina în confruntarea sa cu Rusia”, a afirmat Tusk în cadrul unei întâlniri între liderii Germaniei, Franței, Regatului Unit, Poloniei și Italiei, miercuri seara la Berlin.

Liderul de la Varșovia a subliniat că ”este deosebit de importantă menținerea unității atât la nivel european, cât și în cadrul comunității transatlantice, înainte de summitul NATO de la Ankara ce va avea loc peste două săptămâni”.

De asemenea, Donald Tusk a afirmat că se vor depune toate eforturile pentru a se asigura că țările de pe flancul estic al NATO - direct amenințate de politicile agresive ale Moscovei - vor fi reprezentate în toate formatele de negociere.

”Fără Polonia, statele scandinave, republicile baltice și România ar fi dificil să realizezi ceva în această confruntare a civilizațiilor cu Rusia”, a subliniat în acest context premierul polonez.

Conferința privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc joi în orașul portuar polonez Gdansk, este umbrită de o dispută istorică între Varșovia și Kiev.

Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras recent o înaltă distincție a statului polonez președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

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