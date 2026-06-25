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Extern· 1 min citire
Donald Tusk reafirmă sprijinul total pentru Ucraina: ”Polonia va continua să ajute fără ezitare”
FOTO: Arhivă
Premierul Donald Tusk a declarat joi că Polonia va continua să sprijine Ucraina, în ciuda disputei care persistă între cele două state, informează dpa.
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