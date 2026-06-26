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Stare de urgență în Crimeea: penurii de carburant şi electricitate. Ucraina a lovit două nave şi sisteme de apărare aeriană la Kerci

FOTO: X/Profimedia

FOTO: X/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 17:49

Crimeea anexată a fost plasată vineri în stare de urgență la nivel regional de către autoritățile ruse, măsură menită să gestioneze efectele recente ale atacurilor ucrainene, care au provocat pene semnificative de curent și penurii de carburant, relatează AFP.

Crimeea se confruntă cu ”o perioadă dificilă”

”Cadrul juridic al situaţiei de urgenţă pemite soluţionarea cu rapiditate maximă a problemelor legate de menţinerea funcţionării tuturor sectoarelor esenţiale”, a anunţat Serghei Aksionov, guvernatorul numit de către Moscova, într-un comunicat postat pe Telegram.

Măsura urmează să permită o deblocare a a unor mijloace suplimentare şi prevede în mod teoretic posibilitatea impunerii unor restricţii populaţiei locale.

Serghei Aksionov anunţa joi întreruperi de electricitate în ăntreaga peninsulă, cu scopul de a face faţă penuriilor cauzate de bombardamente ucrainene.

În alt comunicat el recunoștea că peninsula Crimeea se confruntă cu ”o perioadă dificilă” şi că ”situaţia cu privire la carburant este cea mai critică”.

”Nu există niciun sistem de apărare aeriană care să fie absolut perfect”

Declarațiile guvernatorului contrastează puternic cu asigurările obişnuite date de cupaţia rusă.

”Nu pot să spun exact cât timp va dura şi nici să divulg public planul de acţiune specific. Însă acţionăm.

Din nefericire (...), nu există niciun sistem de apărare aeriană din lume care să fie absolut perfect”, dădea el asigurări.

SBU a lovit două nave şi sisteme de apărare aeriană la Kerci

Serviciile ucrainene de Securitate (SBU) au anuţat vineri că au lovit două nave ruseşti de susţinere logistică a armatei şi sisteme de apărare aeriană la Kerci.

”Distrigerea sistemelor de apărare aeriană deschide calea unor noi atacuri de precizie, în timp ce neutralizarea infrastructurilor portuare compromite capacitatea ocupanţilor de a-şi reaproviziona trupele”, anunţă SBU.

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