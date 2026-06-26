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Extern· 2 min citire
Stare de urgență în Crimeea: penurii de carburant şi electricitate. Ucraina a lovit două nave şi sisteme de apărare aeriană la Kerci
FOTO: X/Profimedia
Crimeea anexată a fost plasată vineri în stare de urgență la nivel regional de către autoritățile ruse, măsură menită să gestioneze efectele recente ale atacurilor ucrainene, care au provocat pene semnificative de curent și penurii de carburant, relatează AFP.
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