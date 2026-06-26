Atacatorul de la târgul de Crăciun, condamnat la închisoare pe viață. A fost considerat un caz „atipic”

Justiția din Germania a pronunțat sentința în dosarul atacului sângeros comis la târgul de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024. Taleb Al-Abdulmohsen, un bărbat originar din Arabia Saudită, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea a șase persoane și rănirea altor aproximativ 300.
Cazul a atras atenția nu doar prin gravitatea faptelor, ci și prin profilul neobișnuit al atacatorului, descris de autoritățile germane drept un individ „atipic”.
Șase oameni și-au pierdut viața în atacul de la Magdeburg
Potrivit procurorilor, atacul a avut loc în seara zilei de 20 decembrie 2024, când inculpatul a intrat cu un autoturism BMW închiriat în mulțimea aflată la târgul de Crăciun din centrul orașului Magdeburg.
Incidentul s-a produs în jurul orei 19:02, într-un moment în care zona era plină de vizitatori. Atacul a durat puțin peste un minut, însă consecințele au fost devastatoare.
Printre victime s-au numărat un copil de nouă ani și cinci femei cu vârste între 45 și 75 de ani, iar aproximativ 300 de persoane au fost rănite. Bărbatul a fost reținut imediat după producerea atacului.
Procurorii: atacul a fost planificat și motivat de frustrări personale
În timpul procesului, anchetatorii au susținut că inculpatul a pregătit atacul din timp și a acționat singur.
Potrivit procurorului-șef Matthias Böttcher, fapta nu a fost determinată de un obiectiv ideologic clar, ci de nemulțumiri și conflicte personale.
În fața instanței, Taleb Al-Abdulmohsen a afirmat că era revoltat de relația sa cu autoritățile germane și a invocat inclusiv situația drepturilor femeilor din Arabia Saudită. Totuși, acesta a oferit foarte puține explicații referitoare la atacul propriu-zis.
Expertiza psihiatrică a conturat profilul atacatorului
În cadrul procesului a fost prezentată și o expertiză psihiatrică, potrivit căreia bărbatul suferă de o tulburare de personalitate narcisistă și manifestă o nevoie accentuată de atenție și validare.
Aceste concluzii au contribuit la evaluarea motivelor care au stat la baza atacului și au fost analizate de instanță înainte de pronunțarea verdictului.
Cine este Taleb Al-Abdulmohsen
Condamnatul, în vârstă de 51 de ani, a primit azil în Germania în anul 2016, susținând că risca să fie persecutat în Arabia Saudită din cauza criticilor sale la adresa islamului și a familiei regale.
Originar din orașul Hofuf și aparținând minorității șiite, acesta a lucrat în Germania ca specialist în psihiatrie și psihoterapie. Din 2020 era angajat într-o unitate psihiatrică securizată destinată persoanelor cu dependențe, însă ulterior fusese declarat inapt pentru muncă.
În mediul online, autoritățile au identificat numeroase mesaje prin care își exprima pozițiile antiislamice și simpatia pentru partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).
De ce este considerat un atacator „atipic”
Anchetatorii germani au descris cazul drept unul neobișnuit deoarece profilul atacatorului diferă de cel întâlnit în majoritatea atentatelor comise asupra târgurilor de Crăciun din Germania.
Deși provenea dintr-o țară musulmană, Taleb Al-Abdulmohsen era un critic declarat al islamului și promova mesaje apropiate de extrema dreaptă, aspect care l-a transformat într-un caz fără precedent pentru autoritățile germane.
Sentința pronunțată poate fi contestată, inculpatul având dreptul să formuleze apel împotriva condamnării la închisoare pe viață. Procesul s-a desfășurat într-un tribunal provizoriu amenajat special în Magdeburg, având în vedere numărul mare al victimelor și amploarea cazului.