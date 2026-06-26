Atacatorul de la târgul de Crăciun, condamnat la închisoare pe viață. A fost considerat un caz „atipic”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 18:57

Justiția din Germania a pronunțat sentința în dosarul atacului sângeros comis la târgul de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024. Taleb Al-Abdulmohsen, un bărbat originar din Arabia Saudită, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea a șase persoane și rănirea altor aproximativ 300.

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