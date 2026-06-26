Ungaria pregătește marea schimbare. Peter Magyar, anunț important despre trecerea la moneda euro

Ungaria ar putea ajunge până în anul 2030 la îndeplinirea criteriilor economice necesare pentru adoptarea monedei euro, a declarat premierul Peter Magyar.
Oficialul de la Budapesta a subliniat însă că trecerea la moneda unică europeană rămâne o decizie politică separată, care va trebui discutată cu populația, scrie Bloomberg.
Declarațiile au fost făcute vineri, după o întrevedere la Budapesta cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis. În prezent, Ungaria nu are stabilită o dată oficială pentru adoptarea euro.
Adoptarea euro, condiționată de criterii economice și decizie politică
Peter Magyar a explicat că atingerea criteriilor de convergență ar putea aduce beneficii economice semnificative chiar înainte de adoptarea efectivă a monedei euro. Potrivit acestuia, simplul parcurs către îndeplinirea regulilor de la Maastricht ar putea crește încrederea investitorilor și a mediului de afaceri.
„Drumul către îndeplinirea criteriilor poate aduce în sine un tip de stabilitate, o încredere în rândul companiilor, investitorilor și consumatorilor, care poate contribui la dezvoltarea țării”, a declarat Magyar.
Totodată, premierul a insistat că decizia finală privind adoptarea euro nu va fi una exclusiv tehnică, ci va avea nevoie de o dezbatere politică și publică.
Datoria publică, principalul obstacol în calea euro
Unul dintre cele mai dificile criterii pentru Ungaria rămâne nivelul datoriei publice, care, conform regulilor de la Maastricht, nu ar trebui să depășească 60% din PIB.
Peter Magyar a recunoscut că acest indicator va reprezenta o provocare majoră pentru economia țării, însă a estimat că anul 2030 este un orizont realist pentru atingerea obiectivului.
În același timp, liderul de la Budapesta a precizat că nu este nevoie de măsuri de austeritate pentru a respecta aceste criterii.
Nou plan fiscal pentru apropierea de zona euro
Guvernul ungar intenționează să prezinte în cursul acestui an un nou plan fiscal pe termen mediu. Documentul va include măsurile bugetare și economice necesare pentru alinierea la regulile de intrare în zona euro.
Planul este parte dintr-o strategie mai amplă a noii administrații de la Budapesta, care încearcă să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, afectate în ultimii ani de tensiuni politice și instituționale.
Executivul ungar mizează pe faptul că disciplina impusă de procesul de convergență va aduce stabilitate economică și predictibilitate pe termen lung, chiar înainte de eventuala adoptare efectivă a monedei unice europene.