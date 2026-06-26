Moscova se blindează. Sute de lansatoare antiaeriene au fost relocate pentru apărarea elitelor

Moscova a devenit centrul absolut al apărării antiaeriene ruse, după ce Kremlinul ar fi concentrat în jurul capitalei sute de lansatoare ale sistemelor S-400, S-500 și Pantsir.
Informația a fost prezentată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care susține că Rusia și-a retras o parte importantă din capacitățile defensive din alte regiuni pentru a proteja zonele considerate vitale pentru conducerea statului.
Liderul de la Kiev a descris capitala Rusiei drept o adevărată „fortăreață”, afirmând că decizia Kremlinului urmărește să asigure o protecție maximă pentru reședințele liderilor ruși, inclusiv complexul de la Valdai.
Zelenski susține că Moscova este prioritatea absolută a apărării ruse
Potrivit informațiilor publicate pe canalul oficial de Telegram al președinției ucrainene, în regiunea Moscovei au fost concentrate sisteme antibalistice S-400 și S-500, sprijinite de complexe antiaeriene Pantsir, într-un număr considerabil.
„În acest moment, conducerea rusă retrage tot mai multe sisteme de apărare aeriană spre Moscova, spre Valdai și spre podul lui Putin peste Strâmtoarea Kerci – totul în detrimentul apărării aeriene din alte direcții”, a declarat Volodimir Zelenski.
Conform estimărilor prezentate de autoritățile ucrainene, aproape 90 de lansatoare ar fi fost mutate numai în zona Valdai, regiune asociată cu infrastructura utilizată de conducerea de la Kremlin. În paralel, alte orașe importante din Federația Rusă ar fi rămas protejate de un număr redus de sisteme de apărare aeriană, ceea ce le-ar face mai expuse atacurilor cu drone.
Informațiile prezentate de partea ucraineană nu au fost confirmate din surse independente.
Ucraina intensifică loviturile asupra infrastructurii ruse
Aceste mutări ar veni în contextul unei campanii susținute de atacuri ucrainene asupra unor obiective strategice aflate pe teritoriul Rusiei.
Pe 20 iunie, potrivit autorităților de la Kiev, au fost lovite rafinăria de petrol Kapotnia din apropierea Moscovei și uzina „Antipinsky” din Tyumen, aflată la peste 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina. Instalația este considerată un punct important pentru alimentarea cu carburanți a forțelor ruse din Siberia Occidentală.
Ulterior, atacurile s-au extins și în Crimeea ocupată, precum și în regiunea Krasnodar. Kievul afirmă că au fost vizate terminalul petrolier din Kerci și infrastructura portuară din Port Kavkaz.
În aceeași operațiune, autoritățile ucrainene susțin că au scos din funcțiune patru stații radar ale sistemului S-400 și au distrus două complexe Pantsir amplasate pe Podul Crimeii.
Zelenski cere continuarea atacurilor asupra obiectivelor militare
Președintele ucrainean a anunțat că serviciile de informații și armata au primit ordin să continue loviturile preventive împotriva infrastructurii care susține efortul militar al Rusiei, inclusiv depozite de muniție, fabrici de armament și obiective energetice.
„Este important ca rușii să simtă că acest război există – și că există din cauza lor. Tehnologiile moderne fac ocuparea teritoriilor mult prea costisitoare și dificilă pentru invadatori”, a explicat Zelenski, adăugând că presiunea militară este singura cale de a forța Moscova să accepte negocieri de pace reale.
Kievul susține că deține documente interne ale Rusiei
Volodimir Zelenski a afirmat că serviciile de informații ucrainene au intrat în posesia unor documente interne rusești care ar demonstra impactul major al atacurilor cu rază lungă asupra infrastructurii militare și logistice a Federației Ruse.
Printre operațiunile invocate de liderul ucrainean se numără și lovirea unor arsenale din apropierea orașului Sankt Petersburg, unde, potrivit Kievului, au fost distruse cantități importante de muniție aparținând Flotei Ruse din Marea Baltică.
În viziunea autorităților ucrainene, astfel de operațiuni sporesc presiunea asupra Kremlinului și obligă Rusia să redistribuie sisteme de apărare din alte regiuni către obiective considerate esențiale pentru securitatea conducerii de la Moscova.