Nu magnitudinea a fost singurul pericol. Detaliul care a făcut cutremurele din Venezuela atât de devastatoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:37

Cele două cutremure care au lovit Venezuela pe 24 iunie au provocat moartea a cel puțin 235 de oameni. Seismele au fost printre cele mai devastatoare din ultima perioadă, nu doar din cauza magnitudinii, ci și din cauza felului în care au fost afectate clădirile. Primul cutremur a avut magnitudinea 7,2, iar al doilea, produs la mai puțin de un minut distanță, a avut magnitudinea 7,5.

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