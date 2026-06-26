Ultranaționaliștii ruși îi cer lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare

Înfuriați de atacurile cu drone ucrainene și iritați de ceea ce consideră a fi o promisiune eșuată a SUA de a intermedia sfârșitul războiului în condiții favorabile, adepții liniei dure din Rusia îl îndeamnă pe președintele Vladimir Putin să abandoneze diplomația și să escaladeze conflictul, scrie vineri Reuters într-o analiză.
Apelurile pentru măsuri mai dure nu sunt noi. Vocile naționaliste au insistat de mult timp pentru mobilizarea completă, distrugerea sediului guvernului din Kiev, asasinarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și atacuri asupra fabricilor de drone europene. Unii 'șoimi' au cerut chiar șefului Kremlinului să ia în considerare utilizarea armelor nucleare tactice.
Dar atacurile în profunzime ale Ucrainei din această lună - care vizează Moscova, Sankt Petersburg și Crimeea, precum și ceea ce Rusia a numit două atacuri letale asupra unor autobuze de pasageri - au acutizat și intensificat aceste cereri.
Analiștii spun că retorica din ce în ce mai stridentă reflectă o neliniște în creștere față de amploarea și impactul atacurilor cu drone ucrainene și o dezbatere mai amplă despre modul în care Rusia, 'cu vastul său teritoriu', se poate apăra în timp ce își urmărește în continuare obiectivele de război într-un conflict pe care l-a lansat în 2022.
'Ce altceva trebuie să se întâmple înainte să începem să luptăm cu adevărat? Războiul înseamnă victorie cu orice preț. Ucrainenii sunt în război, așa că luptă cu tot ce au', a declarat Konstantin Malofeev, un magnat naționalist, după ce o rafinărie de petrol din Moscova a fost incendiată săptămâna trecută în urma unui atac ucrainean.
'De ce nu folosim arme nucleare, pe care strămoșii noștri le-au dezvoltat și stocat cu toată puterea națiunii tocmai în acest scop?', a întrebat el.
Apeluri la abandonarea discuțiilor de pace
Unii comentatori naționaliști au îndemnat Moscova să adopte ceea ce ei consideră a fi tacticile militare și diplomatice eficiente ale Iranului împotriva Statelor Unite. Blogul 'Obsessed by War' (Obsedat de război - n.r.), cu peste 650.000 de urmăritori, a cerut ca orașele ucrainene importante să devină nelocuibile prin bombardamente. Alții spun că este timpul să fie abandonate discuțiile de pace mediate de SUA și să se urmărească distrugerea totală a statului ucrainean.
'Începutul atacurilor aeriene sistematice asupra Moscovei de către junta (ucraineană) ar fi fost imposibil fără undă verde din partea Washingtonului. Și de ce i-a dat (președintele american Donald) Trump lui Zelenski undă verde? Răspunsul este foarte simplu: Iranul l-a prins pe Trump de testicule și el a fost forțat să semneze un acord umilitor', a declarat bloggerul naționalist Iuri Barancik, care are aproape 90.000 de urmăritori. 'Acum are nevoie să se ia rapid de cineva... Așa că nu avem de ales - fie îl vom învinge pe Trump, fie ne va învinge el pe noi', a declarat Barancik pe Telegram.
Surse apropiate Kremlinului spun că Putin poate tolera o astfel de retorică. El se află în fruntea unui sistem politic strict controlat pe care l-a construit de-a lungul a 26 de ani, iar bloggerii naționaliști trebuie să se conformeze anumitor reguli.
Analiștii spun, însă, că astfel de declarații pot complica în continuare procesul decizional prin inflamarea sentimentului public și creșterea așteptărilor unei campanii militare mai ample, chiar dacă Moscova încă dorește să mențină ușa deschisă pentru o potențială soluție diplomatică.
Kremlinul rezistă presiunilor adepților liniei dure
Până în prezent, Kremlinul a rezistat apelurilor 'șoimilor' de a abandona negocierile, chiar dacă trei înalți oficiali guvernamentali au declarat săptămâna aceasta că discuțiile cu SUA nu au dus nicăieri și au acuzat Washingtonul că nu respectă propunerile de pace pe care le-a făcut la summitul dintre Putin și Trump de anul trecut din Alaska.
Putin a evitat, de asemenea, să susțină cele mai extreme propuneri ale naționaliștilor, deși Ministerul Apărării a publicat în aprilie adresele fabricilor din mai multe țări europene despre care presupune că produc drone pentru Ucraina, ceea ce părea a fi un avertisment că acestea ar putea fi ținte.
Ministerul de Externe rus a marcat, de asemenea, o escaladare luna trecută, când a declarat că Moscova intenționează să lanseze 'atacuri sistematice' asupra unor ținte militare din Kiev. Au urmat bombardamente mai puternice, inclusiv unul în care o mănăstire veche de 1.000 de ani din Kiev a fost avariată.
Deocamdată, Putin pare încrezător în strategia actuală. El le-a spus marți absolvenților academiei militare că Rusia este aproape de a cuceri orașul Kostiantinivka din estul Ucrainei, ca parte a eforturilor sale de a controla regiunea Donbas.
El a mai declarat că forțele politice din Europa care erau ostile Rusiei par să fie eclipsate de rivali pe care îi consideră mai rezonabili.
'Cei care vor să 'restaureze relațiile normale cu noi, să oprească această încercare nesfârșită de înfrângere strategică a Rusiei. Totul se va rezolva până la urmă', a declarat Putin.