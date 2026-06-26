Ultranaționaliștii ruși îi cer lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare

Publicat 26 iun. 2026, 16:45 Sursă Agerpres

Înfuriați de atacurile cu drone ucrainene și iritați de ceea ce consideră a fi o promisiune eșuată a SUA de a intermedia sfârșitul războiului în condiții favorabile, adepții liniei dure din Rusia îl îndeamnă pe președintele Vladimir Putin să abandoneze diplomația și să escaladeze conflictul, scrie vineri Reuters într-o analiză.

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