Panică în Beijing după ce un avion a intrat în plin într-un zgârie-nori. Resturile au căzut pe stradă - VIDEO

Un incident aviatic s-a produs la Beijing, unde un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din capitala Chinei. În urma impactului, aeronava s-a rupt în mai multe bucăți, iar fragmentele au căzut pe trotuarul din apropierea clădirii. Autoritățile au evacuat imediat imobilul, în timp ce echipele de intervenție au ajuns la fața locului.
Deocamdată, autoritățile chineze nu au anunțat numărul victimelor și nici cauza producerii accidentului. Primele informații indică faptul că la bordul avionului se afla doar pilotul.
Aeronava s-a dezintegrat după impactul cu Turnul CITIC
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, avionul implicat este un model Sunward SA60L Aurora, cu numărul de înmatriculare B-12PP, operat de compania Shuangyue General Aviation Beijing.
Aparatul de zbor a intrat în Turnul CITIC, cunoscut și sub numele de China Zun, cea mai înaltă clădire din Beijing. Impactul a fost atât de puternic încât aeronava s-a dezintegrat, iar numeroase fragmente au căzut în zona pietonală din jurul zgârie-norului.
Incendii la baza clădirii și evacuare de urgență
După coliziune, în apropierea intrării estice a clădirii au izbucnit mai multe incendii. Din motive de siguranță, autoritățile au dispus evacuarea întregului imobil.
Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind bucăți din avion căzute la sol, inclusiv partea din spate a aeronavei. În fotografii apare și un taxi cu geamul spart, cel mai probabil în urma căderii resturilor.
Un jurnalist CNN aflat la fața locului a relatat că numeroși oameni evacuați s-au adunat în apropierea intrării în clădire, în timp ce în zonă au intervenit autospeciale de pompieri, mașini de poliție și o ambulanță.
Autoritățile nu au comunicat cauza accidentului
Până în acest moment, autoritățile din China nu au oferit informații privind cauza producerii accidentului și nici un bilanț oficial al victimelor.
CNN a anunțat că a solicitat informații atât autorităților chineze, cât și companiei care deține aeronava, însă nu a primit deocamdată un răspuns oficial.
Potrivit unor date de zbor neconfirmate, publicate online de Flightradar24, aeronava ar fi avut o traiectorie puternic deviată înainte de impact.
Beijingul are unele dintre cele mai stricte reguli privind zborurile fără pilot
Accidentul are loc într-un oraș considerat printre cele mai bine securizate din lume. Din 1 mai, autoritățile chineze au introdus reguli extrem de stricte privind utilizarea dronelor.
Locuitorii capitalei nu mai pot cumpăra, închiria sau utiliza drone fără aprobarea autorităților, pe întreg teritoriul administrativ al Beijingului. În aceste condiții, incidentul produs în apropierea unuia dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale orașului este tratat cu maximă atenție de autorități.