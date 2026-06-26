Panică în Beijing după ce un avion a intrat în plin într-un zgârie-nori. Resturile au căzut pe stradă - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 17:06

Un incident aviatic s-a produs la Beijing, unde un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din capitala Chinei. În urma impactului, aeronava s-a rupt în mai multe bucăți, iar fragmentele au căzut pe trotuarul din apropierea clădirii. Autoritățile au evacuat imediat imobilul, în timp ce echipele de intervenție au ajuns la fața locului.

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