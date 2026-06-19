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Mediu· 1 min citire
Echipele „Totul Verde” igienizează parcurile din Sectorul 4
Echipele „Totul Verde”
Publicat19 iun. 2026, 18:36
SursăRealitatea PLUS
Compania Totul Verde a demarat campania de pregătire și igienizare a locurilor de joacă și a tuturor zonelor de agrement din sector, aflate în administrare, pentru vacanța de vară.
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