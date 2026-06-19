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Echipele „Totul Verde” igienizează parcurile din Sectorul 4

Echipele „Totul Verde”

Echipele „Totul Verde”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 18:36
SursăRealitatea PLUS

Compania Totul Verde a demarat campania de pregătire și igienizare a locurilor de joacă și a tuturor zonelor de agrement din sector, aflate în administrare, pentru vacanța de vară.

Locuri de relaxare complet igienizate

Angajații instituției intervin pentru a asigura spații sigure, curate și moderne.

Copiii din Sectorul 4 vor avea parte de locuri de relaxare complet igienizate.

Pentru a asigura cele mai bune condiții, echipele de intervenție desfășoară zilnic acțiuni specifice în parcuri și printre blocurile din sector.

Acțiunile se desfășoară atât în marile parcuri din sector, precum Tudor Arghezi, Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor, cât și părculețele de cartier, dintre blocuri.

Reprezentanții companiei dau asigurări că toate lucrările vor fi finalizate la timp, astfel încât copiii să se bucure de o vacanță plină de energie într-un mediu curat și modern.

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