Echipele „Totul Verde” igienizează parcurile din Sectorul 4

Publicat 19 iun. 2026, 18:36 Sursă Realitatea PLUS

Compania Totul Verde a demarat campania de pregătire și igienizare a locurilor de joacă și a tuturor zonelor de agrement din sector, aflate în administrare, pentru vacanța de vară.

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