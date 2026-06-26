Frica de o rebeliune ca a lui Prigojin revine. Un militar rus îl amenință pe Putin cu o lovitură de stat

Un mesaj video publicat de un fost militar rus a atras atenția în mediul online, după ce acesta l-a avertizat pe Vladimir Putin că nemulțumirile din interiorul armatei ar putea degenera într-o revoltă împotriva Kremlinului.
Aleksandr Lunin susține că vorbește în numele unor militari și membri ai structurilor de securitate care contestă modul în care este condus războiul din Ucraina, scrie Meduza.
În înregistrarea distribuită pe rețelele sociale, fostul ofițer îi solicită liderului de la Kremlin o întâlnire transmisă în direct, în care să fie discutate problemele existente pe front. Publicația rusă independentă Meduza a relatat despre apariția acestui mesaj.
Fostul ofițer cere o întâlnire publică cu Vladimir Putin
Aleksandr Lunin afirmă că autoritățile trebuie să răspundă solicitărilor venite din partea militarilor nemulțumiți. Potrivit acestuia, în lipsa unui dialog, există riscul ca armata să se întoarcă împotriva conducerii de la Moscova.
În mesajul său, Lunin susține că soldații și reprezentanții structurilor de securitate sunt tot mai nemulțumiți de modul în care este gestionat conflictul din Ucraina și îi cere lui Vladimir Putin să accepte o discuție publică, transmisă în direct.
Acuză ordine „sinucigașe” și abuzuri împotriva militarilor
Fostul ofițer afirmă că a fost îndepărtat din funcție după ce a refuzat să execute ordine pe care le considera nejustificate.
De asemenea, el susține că numeroși militari sunt pedepsiți sau abuzați pentru faptul că refuză ceea ce descrie drept „ordine sinucigașe”.
Lunin mai afirmă că orice acțiune îndreptată împotriva sa sau a familiei sale ar trebui interpretată drept semnalul declanșării unei rebeliuni. În același timp, acesta spune că nu este inițiatorul acestor nemulțumiri, ci doar persoana care le exprimă public.
Mesajul apare pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia în războiul din Ucraina
Declarațiile fostului militar sunt făcute într-o perioadă în care armata rusă se confruntă cu provocări pe frontul din Ucraina, iar în spațiul public rus au apărut tot mai des critici la adresa conducerii militare.
Cu toate acestea, nu există dovezi independente care să confirme că afirmațiile lui Aleksandr Lunin reflectă existența unui complot organizat sau că în Rusia ar exista o lovitură de stat iminentă.
Mesajul readuce în atenție rebeliunea Wagner din 2023
Avertismentul lansat de fostul ofițer amintește de evenimentele din iunie 2023, când Grupul Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a declanșat o revoltă fără precedent împotriva conducerii militare ruse.
Atunci, mercenarii Wagner au preluat controlul asupra orașului Rostov-pe-Don și au pornit spre Moscova, într-un episod considerat cea mai serioasă provocare la adresa puterii lui Vladimir Putin din ultimele două decenii.
Rebeliunea s-a încheiat însă după un acord negociat prin intermediul Belarusului, iar coloanele Wagner și-au oprit înaintarea înainte de a ajunge în capitala Rusiei.