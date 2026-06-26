Frica de o rebeliune ca a lui Prigojin revine. Un militar rus îl amenință pe Putin cu o lovitură de stat

Publicat 26 iun. 2026, 15:53 Sursă Meduza

Un mesaj video publicat de un fost militar rus a atras atenția în mediul online, după ce acesta l-a avertizat pe Vladimir Putin că nemulțumirile din interiorul armatei ar putea degenera într-o revoltă împotriva Kremlinului.

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