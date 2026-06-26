Marea Britanie, în pragul unei crize alimentare. Experții trag un semnal de alarmă

Valurile de căldură, seceta, inundațiile și furtunile afectează tot mai grav agricultura din Marea Britanie, iar experții avertizează că țara s-ar putea confrunta cu o criză alimentară profundă în următorii ani.
Fenomenele meteorologice extreme reduc producția agricolă și contribuie la creșterea prețurilor alimentelor, lovind în primul rând gospodăriile cu venituri mici.
Profesorul Paul Behrens, de la Universitatea Oxford, trage un semnal de alarmă: securitatea alimentară a Regatului Unit este deja amenințată, iar autoritățile trebuie să acționeze cu mai multă urgență.
„Fermierii se confruntă cu o succesiune nesfârșită de ploi extrem de abundente, căldură, secetă și furtuni, iar toate acestea afectează modul în care producem hrana”, a declarat Behrens.
Potrivit acestuia, producțiile agricole au stagnat și au început să scadă, în timp ce crescătorii de animale sunt nevoiți să cumpere hrană suplimentară în perioadele de inundații, când animalele nu mai pot fi scoase la pășunat. Profesorul avertizează că punctul critic ar putea fi atins chiar în următorii doi ani.
Trei dintre cele mai slabe recolte, înregistrate în acest deceniu
Un raport al Unității pentru Informații privind Energie și Climă (ECIU) arată că trei dintre cele mai slabe cinci recolte de cereale și plante oleaginoase din istoria Angliei au fost înregistrate în acest deceniu, în urma mai multor episoade de vreme extremă.
Organizația estimează că aproximativ o treime din creșterea prețurilor alimentelor din 2023 a fost provocată de schimbările climatice.
Efectele sunt deja vizibile la produse precum porumbul, carnea de vită, uleiul de măsline, cafeaua și cacaoa, însă specialiștii avertizează că, în timp, toate alimentele vor fi afectate.
Fermierii confirmă agravarea situației
Paul Tompkins, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Fermierilor din Marea Britanie (NFU), a menționat că 78% dintre fermieri și cultivatori spun că frecvența fenomenelor meteorologice severe a crescut în ultimul deceniu. „Realitatea este dură: câmpurile care într-un an produc grâul pentru pâinea țării pot fi complet inundate, iar în anul următor uscate și crăpate de secetă”, a declarat acesta.
Spre deosebire de valul de căldură din 1976, când Marea Britanie a putut compensa recoltele slabe prin importuri, în viitor mai multe regiuni agricole ale lumii ar putea fi afectate simultan, reducând disponibilitatea alimentelor pe piața internațională.
Guvernul britanic susține că a lansat prima strategie pe termen lung pentru agricultură până în 2050, care include investiții de 123 de milioane de lire sterline în inovare, culturi rezistente la schimbările climatice și tehnologii menite să crească productivitatea fermelor.
Experții consideră însă că măsurile sunt insuficiente și întârziate. „Avem nevoie de politici mai puternice privind reziliența alimentară și acestea trebuiau adoptate încă de ieri”, a concluzionat profesorul Behrens.