Marea Britanie, în pragul unei crize alimentare. Experții trag un semnal de alarmă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:33

Valurile de căldură, seceta, inundațiile și furtunile afectează tot mai grav agricultura din Marea Britanie, iar experții avertizează că țara s-ar putea confrunta cu o criză alimentară profundă în următorii ani.

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