Franța cere retragerea „ordonată” a trupelor americane din Europa. Mesajul Parisului pentru SUA

Publicat 26 iun. 2026, 13:02 Sursă Politico

Franța solicită Statelor Unite să își reducă prezența militară din Europa într-un mod gradual și previzibil, în contextul în care Washingtonul a luat în ultima perioadă mai multe decizii considerate bruște privind redistribuirea trupelor și a echipamentelor militare.

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