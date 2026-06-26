Franța cere retragerea „ordonată” a trupelor americane din Europa. Mesajul Parisului pentru SUA

Franța solicită Statelor Unite să își reducă prezența militară din Europa într-un mod gradual și previzibil, în contextul în care Washingtonul a luat în ultima perioadă mai multe decizii considerate bruște privind redistribuirea trupelor și a echipamentelor militare.
Oficialii francezi avertizează că o retragere dezordonată ar putea crea dezechilibre de securitate pe continent.
Poziția Parisului vine în contextul discuțiilor tot mai intense din cadrul NATO privind redistribuirea responsabilităților între aliați, pe fondul orientării strategice a SUA către alte regiuni și priorități globale.
Franța cere o tranziție „ordonată și coordonată”
Adjuncta ministrului francez al Apărării, Alice Rufo, a declarat pentru publicația Politico că europenii nu ar trebui să încerce să înlocuiască integral echipamentele costisitoare furnizate de Statele Unite, ci să gestioneze schimbarea într-un mod realist și coordonat.
„Ne-am dori ca schimbarea de poziționare a SUA să aibă loc într-un mod ordonat, coordonat și eficient, pentru a evita crearea unor dileme pentru europeni”, a declarat Alice Rufo, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.
Oficialul francez a mai subliniat că relațiile transatlantice sunt caracterizate de „volatilitate extremă”, motiv pentru care, în opinia sa, este necesar să fie evitate atât scenariile alarmiste, cât și ignorarea realității strategice.
„Având în vedere volatilitatea extremă a relațiilor transatlantice, trebuie să evităm atât catastrofismul, cât și negarea realității”, a adăugat aceasta.
Rufo a precizat că discută frecvent cu oficialul american Elbridge Colby, în contextul acestor evoluții.
Decizii recente ale SUA care au tensionat aliații europeni
Potrivit informațiilor publicate de Politico, Statele Unite au transmis în ultimele luni mai multe semnale care au creat incertitudine în rândul aliaților europeni.
La începutul acestei luni, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat o analiză de șase luni privind prezența militară a SUA în Europa, sugerând că anumite state care nu au sprijinit Washingtonul în contextul conflictului cu Iranul ar putea fi vizate de măsuri punitive.
Anterior, administrația americană a anunțat retragerea unor trupe din Germania, decizie care a venit pe fondul tensiunilor diplomatice generate de criticile cancelarului Friedrich Merz privind războiul din Iran.
Într-un alt episod, SUA au anulat o desfășurare de trupe în Polonia, pentru ca ulterior să revină asupra deciziei, în timp ce oficialii polonezi iau în calcul posibilitatea unei baze militare americane permanente pe teritoriul lor.
Reducerea treptată a forțelor americane din Europa
În paralel, Statele Unite le-au transmis aliaților că intenționează să reducă treptat numărul de bombardiere strategice, avioane de luptă, drone, submarine și nave de război alocate NATO, în cadrul mecanismului de planificare a forțelor alianței.
Acest sistem stabilește periodic contribuțiile militare ale statelor membre în eventualitatea unui conflict.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că aceste ajustări nu reprezintă o surpriză majoră, însă mai multe state europene, inclusiv Germania, cer Washingtonului să prezinte o foaie de parcurs clară pentru a permite o tranziție ordonată.
Dezbaterea privind redistribuirea responsabilităților în NATO
Unul dintre subiectele centrale ale viitorului summit NATO de la Ankara, programat pentru 7–8 iulie, va fi redistribuirea responsabilităților între Europa și Statele Unite în materie de apărare și descurajare militară.
În acest context, oficialii europeni analizează modul în care continentul ar putea prelua un rol mai important în securitatea regională, în condițiile în care SUA își concentrează atenția asupra altor priorități strategice.
Rolul Franței în arhitectura de securitate europeană
Franța, una dintre cele trei puteri nucleare ale NATO, nu mai găzduiește trupe americane pe teritoriul său din anii 1960, ceea ce face ca schimbările privind prezența SUA în Europa să nu aibă un impact direct asupra apărării sale naționale.
Cu toate acestea, Parisul rămâne implicat activ în planurile de apărare ale NATO și este așteptat să își crească contribuția la nivelul alianței pentru a compensa eventualele reduceri ale prezenței americane.
Oficialii francezi estimează că nivelul trupelor SUA din Europa ar putea reveni în timp la valorile de dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.
Provocarea capacităților strategice
Una dintre principalele dificultăți identificate de experții francezi este legată de capacitățile strategice de sprijin furnizate în prezent de Statele Unite, precum transportul aerian și maritim, realimentarea în zbor, serviciile de informații și infrastructura spațială.
„Dar nu are sens să facem o înlocuire unu-la-unu [a capacităților americane]”, a precizat Alice Rufo.
Ea a subliniat că europenii nu duc războiul în același mod ca Statele Unite, motiv pentru care soluțiile trebuie adaptate realităților europene.
Oficialii francezi au indicat Finlanda ca exemplu de stat care își construiește capacitatea de descurajare militară cu un nivel mai redus de forțe staționate permanent.