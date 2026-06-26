Schimbare de plan la Casa Regală. Regele Charles refuză să mai locuiască la Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și soția sa, regina Camilla, nu se vor muta la Palatul Buckingham după încheierea lucrărilor de renovare, în valoare de aproape 370 de milioane de lire sterline, relatează agențiile de presă străine.
Celebrul edificiu va rămâne centrul operațional al 'sediului monarhiei', însă regele Charles a decis ca, pe durata domniei, acesta să nu fie reședința sa oficială. Clarence House, situată în apropiere, va rămâne reședința sa londoneză.
'Majestatea Sa păstrează o afecțiune deosebită pentru Palatul Buckingham și un profund respect pentru rolul acestuia în viața regală și publică', a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.
Activitatea regală de la Palatul Buckingham va continua 'în toate celelalte privințe'.
Preocupările legate de securitate, printre motive
Decizia a fost luată, în parte, pentru a spori accesul publicului la acest punct de referință londonez, popular printre vizitatori, întrucât preocupările legate de securitate, în cazul în care regele ar locui acolo, ar limita numărul de vizitatori și zonele pe care aceștia le-ar putea accesa.
James Chalmers, administratorul fondurilor regale, a declarat: 'Vă pot informa că, după o analiză atentă și pentru a spori considerabil oportunitățile de acces al publicului, regele și regina au decis să nu aibă reședința personală la Palatul Buckingham, continuând, în schimb, să folosească Clarence House ca reședință londoneză'.
'Majestățile Lor vor avea, totuși, acces la încăperi private din cadrul Palatului, unde se pot retrage în timpul zilei de lucru, și care ar putea fi utilizate în viitor ca potențiale spații de locuit', a precizat Chalmers.
Palatul Buckingham, sediul oficial din 1837
Regina Victoria a fost primul monarh care a folosit Palatul Buckingham ca sediu oficial al Curții în 1837, iar după căsătoria cu prințul Albert a transformat Palatul pentru a găzdui familia lor în creștere, pentru a primi oaspeți și pentru a desfășura activități oficiale.
Imensa clădire londoneză a făcut obiectul unui proiect de renovare de 10 ani, care a presupus înlocuirea boilerelor, a cablurilor electrice și a conductelor, cu un cost de 369 de milioane de lire sterline, pentru reducerea riscului de incendiu și de inundații, proiect ce urmează să fie finalizat în luna martie a anului viitor.
'Este și va rămâne sediul central al monarhiei, bijuteria coroanei dintre clădirile noastre naționale, cu steagul suveranului fluturând mândru pe acoperiș ori de câte ori Majestatea Sa se află la Londra', a precizat administratorul fondurilor regale.
Exista o așteptare generală ca regele să locuiască la Palatul Buckingham, acesta fiind strâns asociat cu regretata regină Elisabeta a II-a, care avea un apartament în această reședință. Apartamentul va fi pus la dispoziția regelui Charles și a reginei Camilla care îl vor putea folosi în timpul zilei, odată ce lucrările de renovare vor fi finalizate.
Regele Charles locuiește la Clarence House din 2003 și va continua să găzduiască o serie de evenimente la Palatul Buckingham, de la petreceri în grădină la recepții, și să țină audiențe cu noii ambasadori.