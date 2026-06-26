Schimbare de plan la Casa Regală. Regele Charles refuză să mai locuiască la Palatul Buckingham

Publicat 26 iun. 2026, 12:21 Sursă Agerpres

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și soția sa, regina Camilla, nu se vor muta la Palatul Buckingham după încheierea lucrărilor de renovare, în valoare de aproape 370 de milioane de lire sterline, relatează agențiile de presă străine.

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