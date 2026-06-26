Avertisment de la NATO: Rusia pregătește noi atacuri împotriva statelor din estul Europei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:24

Două state membre NATO situate pe flancul estic al Alianței au avertizat că Rusia ar putea pregăti o „provocare” militară împotriva statelor baltice sau a Poloniei, într-o tentativă de a testa coeziunea NATO.

Distribuie articolul