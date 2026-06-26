Avertisment de la NATO: Rusia pregătește noi atacuri împotriva statelor din estul Europei

Două state membre NATO situate pe flancul estic al Alianței au avertizat că Rusia ar putea pregăti o „provocare” militară împotriva statelor baltice sau a Poloniei, într-o tentativă de a testa coeziunea NATO.
Luni, serviciile de informații din Letonia au transmis că „există indicii potrivit cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva statelor baltice sau a Poloniei”, precizând totodată că un atac militar de amploare este considerat puțin probabil. O sursă politică de rang înalt dintr-un al doilea stat NATO a făcut o declarație similară săptămâna trecută, afirmând că Putin „pregătește ceva împotriva statelor baltice”.
Atac hibrid, nu front deschis
Analiștii și serviciile de informații estimează că Rusia nu dispune de capacitatea necesară pentru a deschide un al doilea front, însă ar putea recurge la atacuri hibride, rachete, drone sau alte acțiuni de intimidare, cu scopul de a transmite un mesaj clar: „Încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile probleme.”, conform The Guardian.
Keir Giles, expert în probleme rusești la Chatham House, consideră că Moscova va căuta modalități de a schimba dinamica actuală a conflictului. „Rusia va căuta metode de a întrerupe tendința actuală, fie prin extinderea conflictului către alte state, fie prin acțiuni în alte zone. Nu trebuie să ne așteptăm ca Rusia să accepte pasiv o înfrângere”, a declarat expertul.
Presiunea crește asupra Kremlinului
Avertismentele vin pe fondul unei ofensive ruse care pare să fi stagnat în Ucraina și al unor atacuri ucrainene cu drone tot mai îndrăznețe, inclusiv un bombardament recent asupra Moscovei cu aproape 200 de aeronave fără pilot. Capacitatea Kievului de a lovi ținte la până la 2.000 de kilometri în interiorul Rusiei pune o presiune suplimentară asupra Kremlinului.
Slăbiciunea relativă a Rusiei a fost evidențiată și de episodul din Belarus, unde stații de retransmisie pentru drone au fost dezactivate după ce Zelenski a emis un ultimatum de o săptămână, acuzând că echipamentele facilitează atacurile rusești asupra Ucrainei. Autoritățile belaruse au invocat, în mod bizar, drept motiv oficial „perturbarea zonelor de cuibărit ale cocoșilor de munte.”
Contextul summitului NATO de la Ankara
Tensiunile survin cu câteva săptămâni înainte de summitul anual NATO de la Ankara, marcat de incertitudini privind angajamentul american față de alianță. Miercuri, Donald Trump a declarat că s-a simțit „dezamăgit” de aliații europeni care nu au permis utilizarea bazelor aeriene pentru bombardarea Iranului.
O sursă militară occidentală a rezumat atmosfera actuală fără echivoc: „Nu pot să ascund faptul că aceasta este o perioadă periculoasă.”